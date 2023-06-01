Названы самые безопасные автомобили для детей на украинском рынке (фото)
Все представленные в рейтинге автомобили доступны для покупки в Украине. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты для детей.
Эксперты из Euro NCAP определили самые безопасные автомобили для детей. Эти модели получили самые высокие оценки за краш-тесты. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.
В последние годы автопроизводители уделяют безопасности пассажиров, в том числе и детей, гораздо больше внимания. Современные автомобили часто более безопасны, чем старые модели.
Не все современные автомобили обеспечивают максимальный уровень защиты для детей, но среди них есть и множество безопасных моделей. В рейтинг вошли только те авто, которые доступны на украинском рынке.
В рейтинге учитывается общая оценка безопасности для детей по итогам краш-тестов Euro NCAP. Лидер обеспечивает лучший уровень защиты для маленьких пассажиров.
Самые безопасные современные автомобили для детей на украинском рынке:
- Mazda CX-60 — 91%
- Mercedes-Benz GLC — 90%
- Volkswagen Multivan — 89%
- BMW X1 — 89%
- Lexus NX — 87%
- Volkswagen Golf — 87%
- Hyundai Ioniq 6 — 87%
- Land Rover Range Rover — 87%
- Lexus RX — 87%
- DS 4 — 86%
- Kia Sportage — 86%
- Peugeot 308 — 84%
Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей.