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Названы самые безопасные автомобили для детей на украинском рынке (фото)

Фото: raisingchildren.net.au | Эти автомобили обеспечивают максимальный уровень защиты для детей

Все представленные в рейтинге автомобили доступны для покупки в Украине. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты для детей.

Эксперты из Euro NCAP определили самые безопасные автомобили для детей. Эти модели получили самые высокие оценки за краш-тесты. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.

В последние годы автопроизводители уделяют безопасности пассажиров, в том числе и детей, гораздо больше внимания. Современные автомобили часто более безопасны, чем старые модели.

Не все современные автомобили обеспечивают максимальный уровень защиты для детей, но среди них есть и множество безопасных моделей. В рейтинг вошли только те авто, которые доступны на украинском рынке.

В рейтинге учитывается общая оценка безопасности для детей по итогам краш-тестов Euro NCAP. Лидер обеспечивает лучший уровень защиты для маленьких пассажиров.

Эксперты признали Mazda CX-60 самым безопасным автомобилем для детей
Фото: Mazda

Самые безопасные современные автомобили для детей на украинском рынке:

  1. Mazda CX-60 — 91%
  2. Mercedes-Benz GLC — 90%
  3. Volkswagen Multivan — 89%
  4. BMW X1 — 89%
  5. Lexus NX — 87%
  6. Volkswagen Golf — 87%
  7. Hyundai Ioniq 6 — 87%
  8. Land Rover Range Rover — 87%
  9. Lexus RX — 87%
  10. DS 4 — 86%
  11. Kia Sportage — 86%
  12. Peugeot 308 — 84%

Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей.