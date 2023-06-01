Названы самые безопасные автомобили для детей на украинском рынке (фото)

Все представленные в рейтинге автомобили доступны для покупки в Украине. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты для детей.

Эксперты из Euro NCAP определили самые безопасные автомобили для детей. Эти модели получили самые высокие оценки за краш-тесты. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.

В последние годы автопроизводители уделяют безопасности пассажиров, в том числе и детей, гораздо больше внимания. Современные автомобили часто более безопасны, чем старые модели.

Не все современные автомобили обеспечивают максимальный уровень защиты для детей, но среди них есть и множество безопасных моделей. В рейтинг вошли только те авто, которые доступны на украинском рынке.

В рейтинге учитывается общая оценка безопасности для детей по итогам краш-тестов Euro NCAP. Лидер обеспечивает лучший уровень защиты для маленьких пассажиров.

Эксперты признали Mazda CX-60 самым безопасным автомобилем для детей Фото: Mazda

Самые безопасные современные автомобили для детей на украинском рынке:

Mazda CX-60 — 91% Mercedes-Benz GLC — 90% Volkswagen Multivan — 89% BMW X1 — 89% Lexus NX — 87% Volkswagen Golf — 87% Hyundai Ioniq 6 — 87% Land Rover Range Rover — 87% Lexus RX — 87% DS 4 — 86% Kia Sportage — 86% Peugeot 308 — 84%

Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей.