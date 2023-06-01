Porsche меняет свой логотип в честь 75-летия бренда (фото)

В 2023 году бренду Porsche исполняется 75 лет. В честь этого события автопроизводитель обновит логотип, который использует на всех своих автомобилях с 1952 года.

Porsche обновит свой фирменный логотип, который используется с минимальными изменениями с 1952 года. Новая версия придерживается традиций бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В 2023 году Porsche празднует 75-летний юбилей. В 1948 году был представлен первый автомобиль бренда — Porsche 356.

Новый логотип отличается от старого только несколькими изменениями. Среди них черная надпись Stuttgart, где находится штаб-квартира бренда и другое изображение гарцующей лошади.

Старый (слева) и новый (справа) логотипы Porsche Фото: Porsche

Весь логотип выполнен в матовом металлическом стиле, а не в блестящем золотом. От всех выпуклых деталей также решили избавиться.

Всего Porsche обновляли свой логотип пять раз — в 1954, 1963, 1973, 1994 и 2008 годах. Даже спустя 71 год он выглядит узнаваемо.

Все шесть версий логотипа Porsche Фото: Porsche

До появления логотипа автомобили Porsche просто обозначались буквами. В 1951 году фирменный герб создал Франц Ксавьер Реймшпис. Он взял лошадь из герба Штутгарта и добавил оленьи рога, которые были изображены на гербе Вюртемберга-Гогенцоллерна.

Ранее Фокус писал, что во Франции на аукцион выставили Porsche 962C 1985 года.