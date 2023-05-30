Porsche разработали бюджетный электрический мопед (фото)
Yadea VF F200 способен разгоняться от 0 до 50 км/ч всего за 2,5 секунды. С полным зарядом аккумулятора электрический мопед может проехать до 140 км.
Китайская компания Yadea представила электрический мопед VF F200. За внешность модели ответственны в дизайн-центре Porsche. Об этом рассказали на сайте Electrek.
Техническую часть VF F200 разработали инженеры Yadea. Porcshe помогли сделать дизайн мопеда более спортивным и эффектным.
В дизайн-центре Porsche заявили, что VF F200 был "вдохновлен скульптурными и элегантными формами спортивных автомобилей". Именно поэтому электроскутер получил стремительный силуэт.
Спереди расположена раздельная оптика с декоративными вставками, которые имитируют карбон. Для водителя доступен компактный дисплей, который будет выполнять роль приборной панели.
Yadea VF F200 оснащен электромотором мощностью 13,4 л.с. Его питает пара аккумуляторных батарей, которая позволяет проехать на одном заряде до 140 км.
Электромопед способен развивать скорость до 100 км/ч. Разгон от 0 до 50 км/ч занимает всего 2,5 секунды.Важно
Yadea VF F200 дебютирует в Европе до конца 2023 года. Стоимость и подробные характеристики модели пока держат в секрете.
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