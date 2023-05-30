Porsche разработали бюджетный электрический мопед (фото)

Yadea VF F200 способен разгоняться от 0 до 50 км/ч всего за 2,5 секунды. С полным зарядом аккумулятора электрический мопед может проехать до 140 км.

Related video

Китайская компания Yadea представила электрический мопед VF F200. За внешность модели ответственны в дизайн-центре Porsche. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Техническую часть VF F200 разработали инженеры Yadea. Porcshe помогли сделать дизайн мопеда более спортивным и эффектным.

Porsche сделали дизайн Yadea VF F200 более спортивным Фото: Yadea

В дизайн-центре Porsche заявили, что VF F200 был "вдохновлен скульптурными и элегантными формами спортивных автомобилей". Именно поэтому электроскутер получил стремительный силуэт.

Спереди расположена раздельная оптика с декоративными вставками, которые имитируют карбон. Для водителя доступен компактный дисплей, который будет выполнять роль приборной панели.

Yadea VF F200 оснащен небольшим дисплеем Фото: Yadea

Yadea VF F200 оснащен электромотором мощностью 13,4 л.с. Его питает пара аккумуляторных батарей, которая позволяет проехать на одном заряде до 140 км.

Электромопед способен развивать скорость до 100 км/ч. Разгон от 0 до 50 км/ч занимает всего 2,5 секунды.

Важно

Представлен самый дешевый Mercedes-AMG за $1500: у него два колеса и электромотор (фото)

Yadea VF F200 дебютирует в Европе до конца 2023 года. Стоимость и подробные характеристики модели пока держат в секрете.

Ранее Фокус писал, что Honda презентовала три недорогих электрических скутера.