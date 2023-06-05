Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 30 авто, среди которых есть седаны, хэтчбеки, кроссоверы и электромобили. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.
Британские эксперты назвали самые безопасные модели авто, которые доступны для покупки на европейском рынке в 2023 году. Все эти автомобили получили максимальный бал по итогам краш-тестов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. С каждым годом испытания становятся строже, а более современные модели становятся безопаснее.
Всего эксперты выделили 30 автомобилей. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.
ТОП-30 самых безопасных автомобилей 2023 года:
- Lexus NX
- Mercedes-Benz C-Class
- Cupra Born
- Volvo XC40
- Kia EV6
- Volkswagen Multivan
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Tiago
- Jeep Grand Cherokee
- Land Rover Discovery Sport
- Lexus RX
- MG4
- Skoda Octavia
- Hyundai Ioniq 6
- Kia Sportage
- Tesla Model S
- BMW 2 Series Active Tourer
- Mercedes-Benz EQE
- Genesis GV60
- Kia Niro
- Polestar 2
- Lucid Air
- Ora Funkycat
- Skoda Enyaq iV
- Nissan Qashqai
- Smart #1
- BMW 3 Series
- Tesla Model Y
- Subaru Forester
- Audi A1
Ранее Фокус писал, что в Euro NCAP назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года.