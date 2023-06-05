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Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2023 года (фото)

Фото: Lexus | Lexus NX вошел в рейтинг самых безопасных современных автомобилей

В рейтинг вошли 30 авто, среди которых есть седаны, хэтчбеки, кроссоверы и электромобили. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.

Британские эксперты назвали самые безопасные модели авто, которые доступны для покупки на европейском рынке в 2023 году. Все эти автомобили получили максимальный бал по итогам краш-тестов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. С каждым годом испытания становятся строже, а более современные модели становятся безопаснее.

Всего эксперты выделили 30 автомобилей. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.

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Фото: Tesla

ТОП-30 самых безопасных автомобилей 2023 года:

  1. Lexus NX
  2. Mercedes-Benz C-Class
  3. Cupra Born
  4. Volvo XC40
  5. Kia EV6
  6. Volkswagen Multivan
  7. Volkswagen Polo
  8. Volkswagen Tiago
  9. Jeep Grand Cherokee
  10. Land Rover Discovery Sport
  11. Lexus RX
  12. MG4
  13. Skoda Octavia
  14. Hyundai Ioniq 6
  15. Kia Sportage
  16. Tesla Model S
  17. BMW 2 Series Active Tourer
  18. Mercedes-Benz EQE
  19. Genesis GV60
  20. Kia Niro
  21. Polestar 2
  22. Lucid Air
  23. Ora Funkycat
  24. Skoda Enyaq iV
  25. Nissan Qashqai
  26. Smart #1
  27. BMW 3 Series
  28. Tesla Model Y
  29. Subaru Forester
  30. Audi A1

Ранее Фокус писал, что в Euro NCAP назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года.