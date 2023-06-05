Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 30 авто, среди которых есть седаны, хэтчбеки, кроссоверы и электромобили. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.

Британские эксперты назвали самые безопасные модели авто, которые доступны для покупки на европейском рынке в 2023 году. Все эти автомобили получили максимальный бал по итогам краш-тестов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. С каждым годом испытания становятся строже, а более современные модели становятся безопаснее.

Всего эксперты выделили 30 автомобилей. Эти модели обеспечивают максимальный уровень защиты не только для водителя и взрослых пассажиров, но и для детей.

Tesla Model S стал самым безопасным автомобилем сразу в двух категориях Фото: Tesla

ТОП-30 самых безопасных автомобилей 2023 года:

Lexus NX Mercedes-Benz C-Class Cupra Born Volvo XC40 Kia EV6 Volkswagen Multivan Volkswagen Polo Volkswagen Tiago Jeep Grand Cherokee Land Rover Discovery Sport Lexus RX MG4 Skoda Octavia Hyundai Ioniq 6 Kia Sportage Tesla Model S BMW 2 Series Active Tourer Mercedes-Benz EQE Genesis GV60 Kia Niro Polestar 2 Lucid Air Ora Funkycat Skoda Enyaq iV Nissan Qashqai Smart #1 BMW 3 Series Tesla Model Y Subaru Forester Audi A1

Ранее Фокус писал, что в Euro NCAP назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года.