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Авто

Эксперты назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Vito лишился золотой награды за безопасность в 2023 году

Многие фургоны в 2023 году показали худшие результаты в тестах на безопасность, чем в прошлом году. Одна из моделей получила отметку "Не рекомендуется".

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В EuroNCAP провели обновленные тесты безопасности коммерческих фургонов. Результаты оказались хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщили на сайте организации.

В 2023 году EuroNCAP обновил свою рейтинговую систему проверки безопасности. Она обязует проверять эффективность систем ADAS или электронных средств предотвращения столкновений.

Все фургоны были испытаны с половинной допустимой нагрузкой. Это позволило определить оптимальные результаты работы систем безопасности.

Всего два фургона удостоились золотой награды. Ни одна модель не смогла заработать платиновую отметку.

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Самым безопасным коммерческим фургоном эксперты назвали Fiat Ducato. Эффективность систем безопасности составила 63%.

Fiat Ducato Fullscreen
Fiat Ducato стал самым безопасным коммерческим фургоном 2023 года
Фото: Fiat

На втором месте расположился Ford Transit. Системы безопасности этой модели были эффективны на 60%.

Mercedes-Benz Vito в 2023 году сменил золото на серебро. Эксперты заявили, что эффективность систем безопасности составила 48%.

Многие фургоны были отмечены бронзовой наградой. Nissan Interstar и вовсе получил отметку "Не рекомендуется".

Nissan Interstar Fullscreen
Nissan Interstar провалил тесты на безопасность
Фото: Nissan

Рейтинг безопасности коммерческих фургонов 2023 года:

  1. Fiat Ducato — 63% (золото)
  2. Ford Transit — 60% (золото)
  3. Mercedes-Benz Sprinter — 52% (серебро)
  4. Mercedes-Benz Vito — 48% (серебро)
  5. Volkswagen Transporter — 43% (серебро)
  6. Nissan Primastar — 40% (серебро)
  7. Renault Trafic — 40% (серебро)
  8. Volkswagen Crafter — 40% (серебро)
  9. Iveco Daily — 35% (бронза)
  10. Peugeot Expert — 31% (бронза)
  11. Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза)
  12. Renault Master — 25% (бронза)
  13. Citroen Dispatch — 24% (бронза)
  14. Citroen Jumpy — 24% (бронза)
  15. Toyota PROACE — 23% (бронза)
  16. Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза)
  17. Peugeot Boxer — 22% (бронза)
  18. Citroen Jumper — 20% (бронза)
  19. Citroen Relay — 20% (бронза)
  20. Nissan Interstar — 18% (не рекомендуется)

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