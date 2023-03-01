Эксперты назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года

Многие фургоны в 2023 году показали худшие результаты в тестах на безопасность, чем в прошлом году. Одна из моделей получила отметку "Не рекомендуется".

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В EuroNCAP провели обновленные тесты безопасности коммерческих фургонов. Результаты оказались хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщили на сайте организации.

В 2023 году EuroNCAP обновил свою рейтинговую систему проверки безопасности. Она обязует проверять эффективность систем ADAS или электронных средств предотвращения столкновений.

Все фургоны были испытаны с половинной допустимой нагрузкой. Это позволило определить оптимальные результаты работы систем безопасности.

Всего два фургона удостоились золотой награды. Ни одна модель не смогла заработать платиновую отметку.

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Самым безопасным коммерческим фургоном эксперты назвали Fiat Ducato. Эффективность систем безопасности составила 63%.

[ + – ] Fiat Ducato стал самым безопасным коммерческим фургоном 2023 года Фото: Fiat

На втором месте расположился Ford Transit. Системы безопасности этой модели были эффективны на 60%.

Mercedes-Benz Vito в 2023 году сменил золото на серебро. Эксперты заявили, что эффективность систем безопасности составила 48%.

Многие фургоны были отмечены бронзовой наградой. Nissan Interstar и вовсе получил отметку "Не рекомендуется".

[ + – ] Nissan Interstar провалил тесты на безопасность Фото: Nissan

Рейтинг безопасности коммерческих фургонов 2023 года:

Fiat Ducato — 63% (золото) Ford Transit — 60% (золото) Mercedes-Benz Sprinter — 52% (серебро) Mercedes-Benz Vito — 48% (серебро) Volkswagen Transporter — 43% (серебро) Nissan Primastar — 40% (серебро) Renault Trafic — 40% (серебро) Volkswagen Crafter — 40% (серебро) Iveco Daily — 35% (бронза) Peugeot Expert — 31% (бронза) Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза) Renault Master — 25% (бронза) Citroen Dispatch — 24% (бронза) Citroen Jumpy — 24% (бронза) Toyota PROACE — 23% (бронза) Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза) Peugeot Boxer — 22% (бронза) Citroen Jumper — 20% (бронза) Citroen Relay — 20% (бронза) Nissan Interstar — 18% (не рекомендуется)

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