Эксперты назвали самые безопасные коммерческие фургоны 2023 года
Многие фургоны в 2023 году показали худшие результаты в тестах на безопасность, чем в прошлом году. Одна из моделей получила отметку "Не рекомендуется".
В EuroNCAP провели обновленные тесты безопасности коммерческих фургонов. Результаты оказались хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщили на сайте организации.
В 2023 году EuroNCAP обновил свою рейтинговую систему проверки безопасности. Она обязует проверять эффективность систем ADAS или электронных средств предотвращения столкновений.
Все фургоны были испытаны с половинной допустимой нагрузкой. Это позволило определить оптимальные результаты работы систем безопасности.
Всего два фургона удостоились золотой награды. Ни одна модель не смогла заработать платиновую отметку.Важно
Самым безопасным коммерческим фургоном эксперты назвали Fiat Ducato. Эффективность систем безопасности составила 63%.
На втором месте расположился Ford Transit. Системы безопасности этой модели были эффективны на 60%.
Mercedes-Benz Vito в 2023 году сменил золото на серебро. Эксперты заявили, что эффективность систем безопасности составила 48%.
Многие фургоны были отмечены бронзовой наградой. Nissan Interstar и вовсе получил отметку "Не рекомендуется".
Рейтинг безопасности коммерческих фургонов 2023 года:
- Fiat Ducato — 63% (золото)
- Ford Transit — 60% (золото)
- Mercedes-Benz Sprinter — 52% (серебро)
- Mercedes-Benz Vito — 48% (серебро)
- Volkswagen Transporter — 43% (серебро)
- Nissan Primastar — 40% (серебро)
- Renault Trafic — 40% (серебро)
- Volkswagen Crafter — 40% (серебро)
- Iveco Daily — 35% (бронза)
- Peugeot Expert — 31% (бронза)
- Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза)
- Renault Master — 25% (бронза)
- Citroen Dispatch — 24% (бронза)
- Citroen Jumpy — 24% (бронза)
- Toyota PROACE — 23% (бронза)
- Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза)
- Peugeot Boxer — 22% (бронза)
- Citroen Jumper — 20% (бронза)
- Citroen Relay — 20% (бронза)
- Nissan Interstar — 18% (не рекомендуется)
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