Експерти назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року
Багато фургонів у 2023 році показали найгірші результати у тестах на безпеку, ніж минулого року. Одна з моделей отримала позначку "Не рекомендується".
У EuroNCAP провели оновлені випробування безпеки комерційних фургонів. Результати виявилися гіршими, ніж минулого року. Про це повідомили на сайті організації.
У 2023 році EuroNCAP оновив свою рейтингову систему перевірки безпеки. Вона зобов'язує перевіряти ефективність систем ADAS або електронних засобів запобігання зіткненням.
Усі фургони були випробувані з половинним допустимим навантаженням. Це дозволило визначити оптимальні результати роботи систем безпеки.
Усього два фургони удостоїлися золотої нагороди. Жодна модель не змогла заробити платинової позначки.Важливо
Найбезпечнішим комерційним фургоном експерти назвали Fiat Ducato. Ефективність систем безпеки становила 63%.
На другому місці розташувався Ford Transit. Системи безпеки цієї моделі були ефективними на 60%.
Mercedes-Benz Vito у 2023 році змінив золото на срібло. Експерти заявили, що ефективність систем безпеки становила 48%.
Багато фургонів було відзначено бронзовою нагородою. Nissan Interstar взагалі отримав позначку "Не рекомендується".
Рейтинг безпеки комерційних фургонів 2023 року:
- Fiat Ducato — 63% (золото)
- Ford Transit — 60% (золото)
- Mercedes-Benz Sprinter — 52% (срібло)
- Mercedes-Benz Vito — 48% (срібло)
- Volkswagen Transporter — 43% (срібло)
- Nissan Primastar — 40% (срібло)
- Renault Trafic — 40% (срібло)
- Volkswagen Crafter — 40% (срібло)
- Iveco Daily — 35% (бронза)
- Peugeot Expert — 31% (бронза)
- Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза)
- Renault Master — 25% (бронза)
- Citroen Dispatch — 24% (бронза)
- Citroen Jumpy — 24% (бронза)
- Toyota PROACE — 23% (бронза)
- Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза)
- Peugeot Boxer — 22% (бронза)
- Citroen Jumper — 20% (бронза)
- Citroen Relay — 20% (бронза)
- Nissan Interstar — 18% (не рекомендується)
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