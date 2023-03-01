Експерти назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року

Багато фургонів у 2023 році показали найгірші результати у тестах на безпеку, ніж минулого року. Одна з моделей отримала позначку "Не рекомендується".

Related video

У EuroNCAP провели оновлені випробування безпеки комерційних фургонів. Результати виявилися гіршими, ніж минулого року. Про це повідомили на сайті організації.

У 2023 році EuroNCAP оновив свою рейтингову систему перевірки безпеки. Вона зобов'язує перевіряти ефективність систем ADAS або електронних засобів запобігання зіткненням.

Усі фургони були випробувані з половинним допустимим навантаженням. Це дозволило визначити оптимальні результати роботи систем безпеки.

Усього два фургони удостоїлися золотої нагороди. Жодна модель не змогла заробити платинової позначки.

Важливо

Hyundai презентували найрозкішніший у світі вантажний фургон (фото)

Найбезпечнішим комерційним фургоном експерти назвали Fiat Ducato. Ефективність систем безпеки становила 63%.

[ + – ] Fiat Ducato став найбезпечнішим комерційним фургоном 2023 року Фото: Fiat

На другому місці розташувався Ford Transit. Системи безпеки цієї моделі були ефективними на 60%.

Mercedes-Benz Vito у 2023 році змінив золото на срібло. Експерти заявили, що ефективність систем безпеки становила 48%.

Багато фургонів було відзначено бронзовою нагородою. Nissan Interstar взагалі отримав позначку "Не рекомендується".

[ + – ] Nissan Interstar провалив тести на безпеку Фото: Nissan

Рейтинг безпеки комерційних фургонів 2023 року:

Fiat Ducato — 63% (золото) Ford Transit — 60% (золото) Mercedes-Benz Sprinter — 52% (срібло) Mercedes-Benz Vito — 48% (срібло) Volkswagen Transporter — 43% (срібло) Nissan Primastar — 40% (срібло) Renault Trafic — 40% (срібло) Volkswagen Crafter — 40% (срібло) Iveco Daily — 35% (бронза) Peugeot Expert — 31% (бронза) Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза) Renault Master — 25% (бронза) Citroen Dispatch — 24% (бронза) Citroen Jumpy — 24% (бронза) Toyota PROACE — 23% (бронза) Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза) Peugeot Boxer — 22% (бронза) Citroen Jumper — 20% (бронза) Citroen Relay — 20% (бронза) Nissan Interstar — 18% (не рекомендується)

Раніше Фокус писав, що німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 підготувало тюнінг-проєкт на базі Volkswagen Multivan T7.