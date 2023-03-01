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Авто

Експерти назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Vito втратив золоту нагороду за безпеку в 2023 році

Багато фургонів у 2023 році показали найгірші результати у тестах на безпеку, ніж минулого року. Одна з моделей отримала позначку "Не рекомендується".

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У EuroNCAP провели оновлені випробування безпеки комерційних фургонів. Результати виявилися гіршими, ніж минулого року. Про це повідомили на сайті організації.

У 2023 році EuroNCAP оновив свою рейтингову систему перевірки безпеки. Вона зобов'язує перевіряти ефективність систем ADAS або електронних засобів запобігання зіткненням.

Усі фургони були випробувані з половинним допустимим навантаженням. Це дозволило визначити оптимальні результати роботи систем безпеки.

Усього два фургони удостоїлися золотої нагороди. Жодна модель не змогла заробити платинової позначки.

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Найбезпечнішим комерційним фургоном експерти назвали Fiat Ducato. Ефективність систем безпеки становила 63%.

Fiat Ducato Fullscreen
Fiat Ducato став найбезпечнішим комерційним фургоном 2023 року
Фото: Fiat

На другому місці розташувався Ford Transit. Системи безпеки цієї моделі були ефективними на 60%.

Mercedes-Benz Vito у 2023 році змінив золото на срібло. Експерти заявили, що ефективність систем безпеки становила 48%.

Багато фургонів було відзначено бронзовою нагородою. Nissan Interstar взагалі отримав позначку "Не рекомендується".

Nissan Interstar Fullscreen
Nissan Interstar провалив тести на безпеку
Фото: Nissan

Рейтинг безпеки комерційних фургонів 2023 року:

  1. Fiat Ducato — 63% (золото)
  2. Ford Transit — 60% (золото)
  3. Mercedes-Benz Sprinter — 52% (срібло)
  4. Mercedes-Benz Vito — 48% (срібло)
  5. Volkswagen Transporter — 43% (срібло)
  6. Nissan Primastar — 40% (срібло)
  7. Renault Trafic — 40% (срібло)
  8. Volkswagen Crafter — 40% (срібло)
  9. Iveco Daily — 35% (бронза)
  10. Peugeot Expert — 31% (бронза)
  11. Opel/Vauxhall Vivaro — 30% (бронза)
  12. Renault Master — 25% (бронза)
  13. Citroen Dispatch — 24% (бронза)
  14. Citroen Jumpy — 24% (бронза)
  15. Toyota PROACE — 23% (бронза)
  16. Opel/Vauxhall Movano — 22% (бронза)
  17. Peugeot Boxer — 22% (бронза)
  18. Citroen Jumper — 20% (бронза)
  19. Citroen Relay — 20% (бронза)
  20. Nissan Interstar — 18% (не рекомендується)

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