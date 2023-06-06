Украинец создал необычные роликовые коньки с огромными колесами (видео)

Энтузиаст самостоятельно создал раму для этих необычных роликовых коньков. Он показал, как можно ездить на таком необычном транспортном средстве.

Украинский блогер Сергей Гордеев создал странные роликовые коньки с колесами от велосипеда. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Блогер часто создает странные транспортные средства, которые поражают своей креативностью. В этот раз он решил установить на роликовые коньки колеса от велосипеда.

Умелец сперва снял стандартные колеса с роликовых коньков, а затем преступил к созданию рамы. Она была изготовлена из стали.

Каркас позволил одновременно прикрепить к роликовым конькам одно маленькое колесо и одно колесо от велосипеда. Это дает дополнительную устойчивость при поездке.

Блогер покрасил раму в красный цвет. Последним этапом постройки транспортного средства стало соединение всех частей в единую конструкцию.

Результат оправдал все ожидания энтузиаста. На таких роликовых коньках можно легко ездить по городу, не обращая внимания на бордюры и лежачих полицейских.

Ранее Фокус писал, что блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить.