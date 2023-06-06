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Украинец создал необычные роликовые коньки с огромными колесами (видео)

Фото: Скриншот | Эти роликовые коньки отлично подходят для поездок по городу

Энтузиаст самостоятельно создал раму для этих необычных роликовых коньков. Он показал, как можно ездить на таком необычном транспортном средстве.

Украинский блогер Сергей Гордеев создал странные роликовые коньки с колесами от велосипеда. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Блогер часто создает странные транспортные средства, которые поражают своей креативностью. В этот раз он решил установить на роликовые коньки колеса от велосипеда.

Умелец сперва снял стандартные колеса с роликовых коньков, а затем преступил к созданию рамы. Она была изготовлена из стали.

Каркас позволил одновременно прикрепить к роликовым конькам одно маленькое колесо и одно колесо от велосипеда. Это дает дополнительную устойчивость при поездке.

Блогер покрасил раму в красный цвет. Последним этапом постройки транспортного средства стало соединение всех частей в единую конструкцию.

Результат оправдал все ожидания энтузиаста. На таких роликовых коньках можно легко ездить по городу, не обращая внимания на бордюры и лежачих полицейских.

Ранее Фокус писал, что блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить.