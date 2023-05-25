Умелец создал необычный велосипед с треугольными колесами: на нем можно ездить (видео)

Энтузиаст самостоятельно доработал старый велосипед и создал для него треугольные колеса. Он показал, как такой велосипед передвигается по дорогам.

Related video

Блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

The Q часто создает необычные велосипеды, которые удивляют своей креативностью. В этот раз он решил проверить, насколько эффективны буду треугольные, а не круглые колеса.

Энтузиаст взял за основу старый ржавый велосипед и заменил его колеса на треугольные. Он создал их самостоятельно из дерева и резины от старых шин.

Блогер установил новые ступицы, шарниры и два рычага, которые ограничивают проворот треугольных колес по вертикале. Задняя подвеска стала более подвижной, чтобы велосипед был комфортнее.

Последним штрихом стала покраска велосипеда. Энтузиаст решил окрасить его раму в красный цвет, а обода получили оранжевый оттенок.

Важно

Умелец создал странный велосипед с квадратными колесами: на нем можно ездить (видео)

Результат превзошел все ожидания. По словам блогера, этот велосипед получился таким же удобным, как и традиционный транспорт с круглыми колесами.

Ранее Фокус рассказал, что в США представили электрический велосипед с толстыми шинами Engwe M20.