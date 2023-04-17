Умелец создал странный велосипед с квадратными колесами: на нем можно ездить (видео)

Энтузиаст самостоятельно модернизировал велосипед и создал для него квадратные колеса. Он показал, как такой необычный транспорт передвигается по дороге.

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Блогер под ником The Q представил странный велосипед с квадратными колесами, на котором можно ездить, и показал процесс его создания. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

The Q часто создает необычные велосипеды, которые поражают воображение. Среди них: самый маленький велосипед в мире, велосипед с двумя цепями и невероятно быстрый велосипед.

Велосипеды изобрели более 200 лет назад. Тем не менее люди продолжают экспериментировать с ними.

В последнем видео энтузиаст взял обычный велосипед и заменил его колеса на квадратные. Он создал их самостоятельно с нуля при помощи тяжелой опорной металлической рамы, к которой он добавил вращающуюся шестерню и пару подшипников.

Колеса имеют почти идеально квадратную форму Фото: Скриншот

Модернизированный велосипед передвигается как мини-танк. Колеса не вращаются, а проворачивают шины как гусеницы.

Благодаря модифицированной трансмиссии с двумя кривошипами, по одному для вращающейся шестерни на каждом колесе, велосипед может ездить. Тем не менее его скорость заметно ниже, чем у традиционного велосипеда.

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The Q заявил, что такой велосипед полностью рабочий и даже может поворачивать. Для этого водителю нужно прикладывать много усилий.

Ранее Фокус писал, что энтузиаст создал электровелосипед из стиральной машинки и сэкономил $2000.