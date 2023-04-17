Умілець створив дивний велосипед з квадратними колесами: на ньому можна їздити (відео)
Ентузіаст самостійно модернізував велосипед та створив для нього квадратні колеса. Він показав, як такий незвичайний транспорт пересувається дорогою.
Блогер під ніком The Q представив дивний велосипед з квадратними колесами, на якому можна їздити, та показав процес його створення. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.
The Q часто створює незвичайні велосипеди, які вражають уяву. Серед них: найменший велосипед у світі, велосипед з двома ланцюгами та неймовірно швидкий велосипед.
Велосипеди винайшли понад 200 років тому. Проте люди продовжують експериментувати з ними.
В останньому відео ентузіаст узяв звичайний велосипед та замінив його колеса на квадратні. Він створив їх самостійно з нуля за допомогою важкої опорної металевої рами, до якої він додав шестерню, що обертається, і декілька підшипників.
Модернізований велосипед пересувається як мінітанк. Колеса не обертаються, а провертають шини як гусениці.
Завдяки модифікованій трансмісії з двома кривошипами, по одному для шестерні, які обертаються, на кожному колесі, велосипед може їздити. Проте його швидкість помітно нижча, ніж у традиційного велосипеда.Важливо
The Q заявив, що такий велосипед повністю робочий і навіть може повертати. Для цього водієві потрібно докладати багато зусиль.
Раніше Фокус писав, що ентузіаст створив електровелосипед з пральної машинки та заощадив $2000.