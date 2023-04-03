Колеса від трактора та дві тонни ваги: як виглядає найбільший велосипед у світі (відео)

Велосипед Kleine Joanna досягає 5 метрів завдовжки і майже 2 метри заввишки. Він здатний розганятися до 18 км/год та буксирувати п'ятитонний причіп.

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У Німеччині збудували найбільший велосипед у світі. Він називається Kleine Joanna ("Маленька Джоанна") і в березні цього року внесли до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Велосипед досягає 5 м завдовжки і майже 2 м заввишки Фото: autoevolution.com

Велосипед Kleine Joanna – творіння підприємця із Саксонії Себастьяна Бойтлера, який захоплюється створенням незвичайної двоколісної техніки та інсталяцій із металу.

Маса велосипеда складає 2177 кг Фото: autoevolution.com

Робота над велосипедом розпочалася у 2020 році та зайняла 2500 годин. Гігантський апарат більше схожий на трактор чи авто з фільму "Шалений Макс".

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Найбільший велосипед досягає 5 м завдовжки і майже 2 м заввишки, а його маса становить 2177 кг. Великі колеса для нього запозичені у трактора. Збоку передбачено візок для пасажира.

Коробку передач запозичили у вантажівки Opel Blitz Фото: autoevolution.com

Гігантський велосипед зберігає педальний привід, але оскільки він важкий, то встановлена коробка передач від старої вантажівки Opel Blitz 3.6 – без неї Kleine Joanna просто не зрушила б з місця.

Максимальна швидкість становить 18 км/год, також можна буксирувати 1,5-тонний причіп. Окрім цього, велосипед отримав невеликий мотор, проте він не обертає колеса, а слугує генератором для підзарядки різноманітних гаджетів.

Найбільший велосипед у світі вже демонстрували на кількох велошоу. Влітку Себастьян Бойтлер планує здійснити на "Маленькій Джоанні" велопробіг завдовжки 389 км до Балтійського моря.

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