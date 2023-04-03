Колеса от трактора и две тонны веса: как выглядит самый большой велосипед в мире (видео)

Велосипед Kleine Joanna достигает 5 метров в длину и почти 2 метра в высоту. Он способен разгоняться до 18 км/ч и буксировать пятитонный прицеп.

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В Германии построили самый большой велосипед в мире. Он называется Kleine Joanna ("Маленькая Джоанна") и в марте нынешнего года внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Велосипед достигает 5 м в длину и почти 2 м в высоту Фото: autoevolution.com

Велосипед Kleine Joanna – детище предпринимателя из Саксонии Себастьяна Бойтлера, который увлекается созданием необычной двухколесной техники и инсталляций из металла.

Масса велосипеда составляет 2177 кг Фото: autoevolution.com

Работа над велосипедом началась в 2020 году и заняла 2500 часов. Гигантский аппарат больше похож на трактор или авто из фильма "Безумный Макс".

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Самый большой велосипед достигает 5 м в длину и почти 2 м в высоту, а его масса составляет 2177 кг. Огромные колеса для него позаимствованы у трактора. Сбоку предусмотрена коляска для пассажира.

Коробку передач позаимствовали у грузовика Opel Blitz Фото: autoevolution.com

Гигантский велосипед сохраняет педальный привод, но поскольку он тяжелый, то установлена коробка передач от старого грузовика Opel Blitz 3.6 – без нее Kleine Joanna попросту не сдвинулась бы с места.

Максимальная скорость составляет 18 км/ч, также можно буксировать 1,5-тонный прицеп. Кроме этого, велосипед получил небольшой мотор, однако он не вращает колеса, а служит генератором для подзарядки различных гаджетов.

Самый большой велосипед в мире уже демонстрировали на нескольких велошоу. Летом Себастьян Бойтлер планирует совершить на "Маленькой Джоанне" велопробег протяженностью 389 км к Балтийскому морю.

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