Ентузіаст зробив електровелосипед із пральної машинки та заощадив $2000 (відео)

Велосипед можна розігнати до 100 км/год. Інженер планує покращити систему акумуляторів свого транспортного засобу.

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Сьогодні можна купити будь-який електровелосипед, але якщо є знання та золоті руки, то чому б не створити свій власний – найнезвичайніший? Тому користувач Reddit із нікнеймом Jimminecraftguy вирішив зробити електровелосипед із пральної машини, пише Interesting Engineering.

Замість звичного електродвигуна хлопець застосував безщітковий мотор від старої пральної машинки і зекономив від $400 до $2000 на покупці стандартного електровелосипеда, отримавши єдиний у світі унікальний екземпляр.

Ентузіаст для безпеки обмежив потужність двигуна від "прання" 48 вольтами Фото: Соцмережі

Двигун пральної машинки розрахований на 1100 вольт, але ентузіаст безпечно обмежив його потужність 48 вольтами і помістив його в центр рами свого старого велосипеда. Передавання приводу хлопець підключив до одного з передніх ланцюгових кілець. Крім того, він модифікував кривошип, щоб двигун міг працювати без обертання педалей.

Розгін до 100 км/год на незвичайному електровелосипеді

Тепер його диво-велосипед може розганятися до 100 км/год, але інженер зазначає, що шини велосипеда стали швидше зношуватися і втрачати повітря через великі швидкісні навантаження. Автор дивовижного електровелосипеда говорить, що він ще не довів до ідеалу свою розробку і планує активно вдосконалити систему акумуляторів, щоб збільшити запас свого винаходу.

Ось як виглядає електровелосипед із пральної машинки

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримали партію електробайків та розповідав про те, як вони допоможуть бійцям на фронті. Тернопільський винахідник електробайків компанія ELEEK передала на фронт сім нових транспортних засобів свого виробництва — Atom Military і Pozitiff MD. Електробайки — чудовий безшумний і високошвидкісний засіб для розвідки, передачі повідомлень, патрулювання звільнених територій, який дуже цінують наші воєнні. Модифікації Atom Military і Pozitiff MD спеціально для ЗСУ проводилися при консультації наших бійців.