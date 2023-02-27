ЗСУ отримали партію електробайків: як вони допоможуть бійцям на фронті (відео)
Компанія ELEEK надала службовцям ЗСУ моделі електробайків Atom Military та Pozitiff MD.
Тернопільський розробник електробайків компанія ELEEK передала на фронт сім нових транспортних засобів свого виробництва — Atom Military і Pozitiff MD. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Це вже не перша партія техніки, яка служить на фронті та допомагає ЗСУ. Цього разу електровелосипеди вдалося передати завдяки допомозі ІТ-компанії Intellias, яка сплатила вартість техніки.
Здавалося б, яку користь може принести електробайк в умовах боїв? Насправді це чудовий безшумний і високошвидкісний засіб для розвідки, для передачі повідомлень, для патрулювання звільнених територій, який дуже цінують наші військові. Модифікації Atom Military і Pozitiff MD спеціально для ЗСУ проводилися при консультації наших бійців.
Atom Military, вартістю 178 тис. грн, має чудову прохідність, розвиває швидкість до 70 км/год і на одному заряді може проїхати 180 км, а заряджається за 5 годин від звичайної мережі (або за 3 години до 80%). Важить байк лише 70 кг. До речі, після багатьох поїздок на завдання серед військових з'явилася знаменита фраза про цей байк: "Тихо приїхав — тихо поїхав".
Модель Pozitiff MD потужніший електробайк вартістю 217 тис. грн, який здатний проїхати на одному заряді 200 км на максимальній швидкості 90 км/год. Завдяки ексклюзивній будові рами, боєць може особисто регулювати посадку/зазор електровелосипеда.
Усі байки виготовляються вручну, тобто кожному велосипеду було приділено особливу увагу, заявляють у ELEEK і обіцяють, що це далеко не остання партія техніки, яка буде доступна ЗСУ завдяки, зокрема й благодійному фонду "Агентство розвитку майбутнього".
Раніше Фокус писав, що не лише українські, а й австралійські розвідники почали використовувати швидкісні електровелосипеди.