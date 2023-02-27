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Діджитал Російсько-українська війна

ЗСУ отримали партію електробайків: як вони допоможуть бійцям на фронті (відео)

електробайк, електровелосипед, ELEEK, Atom Military, PositifMD
Фото: ELEEK | Atom Military та Pozitiff MD вкотре допоможуть знищувати окупантів

Компанія ELEEK надала службовцям ЗСУ моделі електробайків Atom Military та Pozitiff MD.

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Тернопільський розробник електробайків компанія ELEEK передала на фронт сім нових транспортних засобів свого виробництва — Atom Military і Pozitiff MD. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Це вже не перша партія техніки, яка служить на фронті та допомагає ЗСУ. Цього разу електровелосипеди вдалося передати завдяки допомозі ІТ-компанії Intellias, яка сплатила вартість техніки.

електробайк, електровелосипед, ELEEK, Atom Military, PositifMD Fullscreen
Ця вже не перша партія техніки, яка служить на фронті та допомагає ЗСУ
Фото: ELEEK

Здавалося б, яку користь може принести електробайк в умовах боїв? Насправді це чудовий безшумний і високошвидкісний засіб для розвідки, для передачі повідомлень, для патрулювання звільнених територій, який дуже цінують наші військові. Модифікації Atom Military і Pozitiff MD спеціально для ЗСУ проводилися при консультації наших бійців.

електробайк, електровелосипед, ELEEK, Atom Military, PositifMD Fullscreen
Atom Military відмінно підходить для розвідки та патрулювання
Фото: ELEEK

Atom Military, вартістю 178 тис. грн, має чудову прохідність, розвиває швидкість до 70 км/год і на одному заряді може проїхати 180 км, а заряджається за 5 годин від звичайної мережі (або за 3 години до 80%). Важить байк лише 70 кг. До речі, після багатьох поїздок на завдання серед військових з'явилася знаменита фраза про цей байк: "Тихо приїхав — тихо поїхав".

електробайк, електровелосипед, ELEEK, Atom Military, PositifMD Fullscreen
Pozitiff MD потужніший електробайк, який здатний проїхати на одному заряді 200 км
Фото: ELEEK

Модель Pozitiff MD потужніший електробайк вартістю 217 тис. грн, який здатний проїхати на одному заряді 200 км на максимальній швидкості 90 км/год. Завдяки ексклюзивній будові рами, боєць може особисто регулювати посадку/зазор електровелосипеда.

Усі байки виготовляються вручну, тобто кожному велосипеду було приділено особливу увагу, заявляють у ELEEK і обіцяють, що це далеко не остання партія техніки, яка буде доступна ЗСУ завдяки, зокрема й благодійному фонду "Агентство розвитку майбутнього".

Огляд електробайків від ELEEK

Раніше Фокус писав, що не лише українські, а й австралійські розвідники почали використовувати швидкісні електровелосипеди.