ВСУ получили партию электробайков: как они помогут бойцам на фронте (видео)

Компания ELEEK предоставила служащим ВСУ модели электробайков Atom Military и Pozitiff MD.

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Тернопольский разработчик электробайков компания ELEEK передала на фронт семь новеньких транспортных средств собственного производства — Atom Military и Pozitiff MD. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Это уже не первая партия техники, которая служит на фронте и помогает ВСУ. На этот раз электровелосипеды удалось передать благодаря помощи ИТ-компании Intellias, которая оплатила стоимость техники.

[ + – ] Эта уже не первая партия техники, которая служит на фронте и помогает ВСУ Фото: ELEEK

Казалось бы, какую пользу может принести электробайк в условиях боев? На самом деле – это отличное бесшумное и высокоскоростное средство для разведки, для передачи сообщений, для патрулирования освобожденных территорий, которое очень ценят наши военные. Модификации Atom Military и Pozitiff MD специально для ВСУ как раз проводились при консультации наших бойцов.

[ + – ] Atom Military отлично подходит для разведки и патрулирования Фото: ELEEK

Atom Military, стоимостью 178 тыс. грн, имеет отличную проходимость, развивает скорость до 70 км/ч и на одном заряде может проехать 180 км, а заряжается за 5 ч в от обычной сети (или за 3 ч до 80%). Весит байк всего 70 кг. Кстати, после многих поездок на задание, среди военных появилась знаменитая фраза об этом байке: "Тихо приехал – тихо уехал".

[ + – ] Pozitiff MD более мощный электробайк, который способен проехать на одном заряде 200 км Фото: ELEEK

Модель Pozitiff MD более мощный электробайк стоимостью 217 тыс. грн, который способен проехать на одном заряде 200 км на максимальной скорости 90 км/ч. Благодаря эксклюзивному строению рамы, боец может лично регулировать посадку/зазор электровелосипеда.

Все байки изготавливаются вручную, то есть каждому велосипеду было уделено особое внимание, заявляют в ELEEK и обещают, что это далеко не последняя партия техники, которая будет доступна ВСУ благодаря, в том числе и благотворительному фонду "Агентство развития будущего".

[ + – ] Обзор электробайков от ELEEK

Ранее Фокус писал, что не только украинские, но и австралийские разведчики начали использовать скоростные электровелосипеды.