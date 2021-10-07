Австралийские разведчики начали использовать скоростные электровелосипеды (видео)

На велосипедах, по словам военных, можно гораздо быстрее и удобнее перемещаться по местности не издавая при этом шума или дыма, как на мотоциклах.

Разведчики из 2-го/14-го полка легкой кавалерии Австралии начали использовать скоростные электровелосипеды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Сообщается, что электровелосипеды способны развивать скорость до 90 км/ч, а заряда батареи хватит на 100 км езды. Их преимущества заключаются в том, что они бесшумны, что позволяет бойцам незаметно передвигаться полем боя.

[ + – ] Австралийский разведчик на электровелосипеде Фото: Australian Department of Defence

"Мы покрываем большую территорию намного быстрее, и это экономит время, вместо того, чтобы ждать, пока к нам подойдут войска, когда они что-то найдут. Легче взять электровелосипеды и вернуться", — рассказывает о преимуществах велосипедов Капрал Томас Ови, который один из первых испытал электробайки.

Фото: Australian Department of Defence

Один из вариантов использования электровелосипеда — разведка пути для передвижения бронетехники. По словам Ови, именно такие задания и выполнял он во время тренировок. Военный также добавил, что по его мнению электровелосипед намного эффективнее стандартного мотоцикла.

В Минобороны добавили, что в конце года они предоставят отчет об испытаниях электровелосипедов в боевых бригадах.

Напомним, австралийская авиация провела эффектные маневры среди небоскребов в Брисбене.

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