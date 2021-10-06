Австралийская авиация провела эффектные маневры среди небоскребов (фото)

Чтобы сделать такие фотографии, фотограф Марк Гринмантл поднялся на 39 этаж одного из домов в Брисборне.

В австралийском городе Брисборн проходит ежегодный фестиваль Riverfire, на котором Королевская авиация Австралии провела эффектное маневрирование. Об этом сообщает The Drive.

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Транспортный самолет С-17 Globemaster III пролетели через густонаселенный город, включая небоскребы. В авиашоу также принимали участие истребители и вертолеты из состава ВВС Австралии.

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Авторы утверждают, что они следят за фестивалем уже несколько лет, но таких эффектных фото они еще ни разу не видели. Фотограф Марк Гринмантл рассказал им, что чтобы сделать подобные снимки он забрался на балкон 39-этажного дома Riparian Plaza. С него открывается круговой обзор на дома вокруг.

[ + – ] С-17 [ + – ] С-17 [ + – ] С-17 [ + – ] Вертолет "Тигр" [ + – ] Истребитель F/A-18F Superhornet

Для выполнения подобных маневров пилоты перед этим провели сотни часов в симуляторах. Самолеты пролетают над домами на сверхнизкой высоте до 100 метров.

Напомним, в Австралии рассказали, для чего им атомные подлодки, которые они могут получить от США.