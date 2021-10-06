"Золотая орда" и "прыгающие частоты". Встречайте новое поколение систем наведения на поле боя

Различные виды компьютерной обработки и обмена данными позволяют оружию за считанные секунды собирать информацию о цели, анализировать или даже изменять решение на основе практически безграничной базы данных.

Армейские инженеры работают над созданием систем наведения, способных противостоять высокотехнологичным помехам и мерам противника по уводу огня от цели. Потребность в таких системах вызвана угрозой со стороны основных соперников Соединенных Штатов, в том числе России и Китая. Известно, что эти страны обладают новым поколением перехватчиков, средств защиты и передовых контрмер, таких как глушение радиочастотных (РЧ) и инфракрасных сигнатур и наступление с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соединенным Штатам нужны противотанковые управляемые ракеты, программируемые боеприпасы и другие виды точного вооружения для "противодействия" этим вражеским "контрмерам".

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Фокус перевел новую статью Криса Осборна — высококвалифицированного эксперта по закупкам, логистике и технологиям, в прошлом работавшего в Пентагоне, о том, какие системы противодействия разрабатываются в США уже сегодня.

Противодействие глушилкам радиоэлектронным средствам сдерживания

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) и Авиационный ракетный центр Командования по разработке боевых систем сухопутных войск подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках для повышения точности наведения и летальности этих ракет. В результате появятся улучшенные радиочастотные системы наведения для высокоточных управляемых или неуправляемых ракет.

С воздуха сбрасываются две бомбы, автономно обменивающиеся информацией о цели через двусторонний независимый канал передачи данных

Например, один из исследуемых методов называется "прыгающей частотой", то есть система наведения оружия может переключаться с одной частоты на другую в случае, если определенная частота заглушена, занята или выведена из строя противником. Хотя спектр конечен, существует множество различных электромагнитных частот и радиочастотных сигналов, между которыми оружие может переключаться, чтобы гарантированно не отклониться от цели, несмотря на использование противником глушилок и радиоэлектронных средств для его сдерживания.

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Искусственный интеллект: передача и анализ данных

"Совместное бомбометание" — еще одна разрабатываемая тактика. Возьмем, к примеру, программу ВВС "Золотая орда" (Golden Horde). С воздуха сбрасываются две бомбы, автономно обменивающиеся информацией о цели через двусторонний независимый канал передачи данных. Эти две бомбы помогают друг другу определить цель и при необходимости корректируют траекторию полета посреди курса. Автономный искусственный интеллект все чаще используется для преодоления контрмер или реагирования на движущиеся цели и новую информацию. Он основан на надежной передаче данных между пилотируемыми системами, беспилотниками и другими видами вооружения.

[ + – ] Бомбы GBU-39/B, улучшенные по программе "Золотая Орда" Фото: flightglobal.com

Большинство новых технологий захвата и определения целей появились благодаря уменьшению форм-фактора и повышению энергоэффективности. Сетевые технологии и компьютеризация также играют свою роль. Различные виды компьютерной обработки и обмена данными позволяют оружию за считанные секунды собирать информацию о цели, анализировать или даже изменять решение на основе практически безграничной базы данных. Компьютерные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, могут быть использованы для определения релевантных точек или сбора больших объемов данных с датчиков и идентификации целей с более высокой оперативной скоростью. Затем эта информация будет поступать людям, принимающим решения.

Среди других разработок, вероятно, появится база данных угроз — вроде базы данных стелс-истребителя F-35

Кроме того, в процессе обнаружения целей можно использовать вычислительную технику — для сопоставления с предыдущими сценариями и доступным вооружением, чтобы "рекомендовать" курс действий или сопрягать датчики с зарядами в тактической ситуации. Лазерные системы можно использовать как оптические сенсоры для идентификации целей или просто для передачи информации.

Новые базы данных для бортового компьютера

Среди других разработок, вероятно, появится база данных угроз — вроде базы данных стелс-истребителя F-35, которая предоставляет детализированную подборку вероятных целей в заданном регионе. Эта база данных бортового компьютера, также называемая библиотекой, сравнивает входящие данные датчиков с фиксированной или известной информацией, чтобы идентифицировать угрозы и цели.

Если GA-EMS удастся усовершенствовать технологию за счет размера, веса и мощности (SWAP), то в один прекрасный день такие возможности появятся и у меньших видов вооружения, например, беспилотников.