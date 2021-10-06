"Золота орда" та "частоти, що стрибають". Зустрічайте нове покоління систем наведення на полі бою

Різні види комп'ютерної обробки й обміну даними дозволяють зброї за лічені секунди збирати інформацію про ціль, аналізувати або навіть змінювати рішення на основі практично безмежної бази даних.

Армійські інженери працюють над створенням систем наведення, здатних протистояти високотехнологічним перешкодам і заходам противника з відведення вогню від цілі. Потреба в таких системах викликана загрозою з боку основних суперників Сполучених Штатів, зокрема Росії та Китаю. Відомо, що ці країни мають нове покоління перехоплювачів, засобів захисту і передових контрзаходів, таких як глушіння радіочастотних (РЧ) та інфрачервоних сигнатур і наступ із використанням засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Сполученим Штатам потрібні протитанкові керовані ракети, програмовані боєприпаси й інші види точного озброєння для "протидії" цим ворожим "контрзаходам".

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Фокус переклав нову статтю Кріса Осборна — висококваліфікованого експерта зі закупівель, логістики і технологій, який в минулому працював у Пентагоні, про те, які системи протидії розробляються в США вже сьогодні.

Протидія глушилкам радіоелектронним засобам стримування

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) та Авіаційний ракетний центр Командування з розробки бойових систем сухопутних військ підписали угоду про спільні дослідження і розробки для підвищення точності наведення та летальності цих ракет. Унаслідок з'являться поліпшені радіочастотні системи наведення для високоточних керованих або некерованих ракет.

З повітря скидаються дві бомби, які автономно обмінюються інформацією про ціль через двосторонній незалежний канал передавання даних

Наприклад, один із досліджуваних методів називається "частота, що стрибає", тобто система наведення зброї може перемикатися з однієї частоти на іншу в разі, якщо певна частота заглушена, зайнята або виведена з ладу противником. Хоча спектр кінцевий, існує безліч різних електромагнітних частот і радіочастотних сигналів, між якими зброя може перемикатися, щоб гарантовано не відхилитися від цілі, незважаючи на використання противником глушилок і радіоелектронних засобів для його стримування.

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Штучний інтелект: передавання та аналіз даних

"Спільне бомбометання" — ще одна тактика, котра розробляється. Візьмемо, наприклад, програму ВВС "Золота орда" (Golden Horde). З повітря скидаються дві бомби, автономно обмінюються інформацією про ціль через двосторонній незалежний канал передавання даних. Ці дві бомби допомагають одна одній визначити ціль і за необхідності корегують траєкторію польоту посеред курсу. Автономний штучний інтелект все частіше використовується для подолання контрзаходів або реагування на рухомі цілі та нову інформацію. Він заснований на надійному передаванні даних між пілотованими системами, безпілотниками й іншими видами озброєння.

[ + – ] Бомби GBU-39/B, поліпшені за програмою "Золота Орда" Фото: flightglobal.com

Більшість нових технологій захоплення і визначення цілей з'явилися завдяки зменшенню форм-фактора і підвищення енергоефективності. Мережеві технології та комп'ютеризація також грають свою роль. Різні види комп'ютерної обробки й обміну даними дозволяють зброї за лічені секунди збирати інформацію про ціль, аналізувати або навіть змінювати рішення на основі практично безмежної бази даних. Комп'ютерні алгоритми, засновані на штучному інтелекті, можуть бути використані для визначення релевантних точок або збору великих обсягів даних із датчиків та ідентифікації цілей з більш високою оперативною швидкістю. Потім ця інформація надходитиме людям, які ухвалюють рішення.

Серед інших розробок, ймовірно, з'явиться база даних загроз — на кшталт бази даних стелс-винищувача F-35

Крім того, в процесі виявлення цілей можна використовувати обчислювальну техніку — для зіставлення з попередніми сценаріями і доступним озброєнням, щоб "рекомендувати" курс дій або сполучати датчики із зарядами в тактичній ситуації. Лазерні системи можна використовувати як оптичні сенсори для ідентифікації цілей або просто для передавання інформації.

Нові бази даних для бортового комп'ютера

Серед інших розробок, ймовірно, з'явиться база даних загроз — на кшталт бази даних стелс-винищувача F-35, яка надає деталізовану добірку ймовірних цілей в заданому регіоні. Ця база даних бортового комп'ютера, також звана бібліотекою, порівнює вхідні дані датчиків із фіксованою або відомою інформацією, щоб ідентифікувати загрози та цілі.

Якщо GA-EMS вдасться вдосконалити технологію за рахунок розміру, ваги і потужності (SWAP), то в один прекрасний день такі можливості з'являться й у менших видів озброєння, наприклад, безпілотників.