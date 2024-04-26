Ограничение услуг МИД для мужчин: Кулеба говорит, что это вопрос справедливости (видео)

Граждане призывного возраста должны помнить, что задолжали Украине. Поэтому они должны вернуться на Родину и не возмущаться решением чиновников МИД.

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Украинцы, оказавшиеся за границей во время войны, должны понимать, что получили правовой статус и социальные выплаты только из-за, что являются гражданами Украины. Это должны учитывать зарубежные правительства, когда будут решать их судьбу. Свою позицию относительно украинцев призывного возраста за рубежом выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с министром МИД Латвии Байбой Браже.

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Кулебы, должны ли что-то делать западные партнеры относительно военнообязанным из Украины. В ответ министр заявил, что подобные действия будут справедливыми в отношении мужчин, которые находятся в Украине и работают на предприятиях или пошли в армию.

"Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за рубежа вернутся в Украину. И будут вместе в защите Украины — страны, которая дала им все".

Министр напомнил, что мужчины призывного возраста, которые "после 24 февраля решили сбежать из Украины", получают за рубежом социальные выплаты исключительно потому, что являются украинскими гражданами. Если бы они имели другое гражданство, этого не было бы. Поэтому такие граждане должны помнить, что имеют долг перед государством.

"Эти мужчины не должны спорить и говорить, что государство Украина им что-то задолжало. На самом деле Украина дала им все и гораздо больше они задолжали государству", — заявил министр.

Также чиновник напомнил, что будет поддерживать украинцев за рубежом, потому что это его обязанность. Но следует помнить о справедливости "в отношениях мужчин за рубежом и мужчин внутри страны с государством". По его мнению, логику справедливости должны принять во внимание правительства стран, когда будут решать, как действовать в отношении украинцев, которые у них проживают.

"Надеемся, что другие страны будут следовать этой логике, этому подходу, и давать соответствующую оценку наличия мужчин призывного возраста в их странах", — ответил журналисту Дмитрий Кулеба.

Усиление мобилизации — комментарий Кулебы относительно мужчин за рубежом см. с 17:58

Усиление мобилизации — ситуация с мужчинами за рубежом

Отметим, 25 апреля в сети опубликовали кадры, снятые возле украинского консульства в Варшаве. Выяснилось, что МИД Украины издало распоряжение, согласно которому мужчины призывного возраста потеряли возможность получить консульские услуги, поменять или оформить загранпаспорт. Позже с комментарием выступил министр Кулеба: заявил, что украинцы за рубежом должны помнить, что задолжали перед государством, поэтому вполне справедливо, что для них есть определенные неудобства.

Также появилось объяснение, что ограничения ввели в ожидании начала действия закона об усилении мобилизации. Согласно закону мужчины имеют 60 дней, чтобы обновить данные. Народные депутаты напомнили об этом МИД и заявили, что действия министерства не вполне законны и нужно кое-что объяснить комитету по нацбезопасности в Верховной Раде.

Напоминаем, командование Сухопутных войск рассказало о режиме работы Терцентров комплектования. Тем временем адвокат объяснил, как действовать гражданам, которые все же не успели в военкомат.