Обмеження послуг МЗС для чоловіків: Кулеба каже, що це питання справедливості (відео)

Громадяни призовного віку повинні пам'ятати, що заборгували Україні. Тому вони мають повернутися на Батьківщину та не обурюватися через рішення урядовців МЗС.

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Українці, які опинилися за кордоном під час вторгнення РФ, повинні розуміти, що вони отримали правовий статус і соціальні виплати лише тому, що є громадянами України. На це мають зважати закордонні уряди, коли вирішуватимуть їхню долю. Свою позицію щодо українців призовного віку за кордоном висловив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час пресконференції з міністеркою МЗС Латвії Байбою Браже.

Журналісти поцікавилися в Дмитра Кулеби, чи повинні щось робити західні партнери щодо військовозобов'язаних із України. У відповідь міністр заявив, що подібні дії будуть справедливими щодо чоловіків, які перебувають в Україні та працюють на підприємствах чи пішли у військо.

"Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну. І будуть разом у захисті України — країни, яка дала їм все".

Міністр нагадав, що чоловіки призовного віку, які "після 24 лютого вирішили втекти з України", отримують за кордоном соціальні виплати виключно тому, що є українськими громадянами. Якби вони мали інше громадянство, цього не було б. Тому такі громадяни повинні пам'ятати, що мають борг перед державою.

"Ці чоловіки не повинні сперечатися та говорити, що держава Україна їм щось заборгувала. Насправді Україна дала їм все, і набагато більше вони заборгували державі", — заявив міністр.

Також посадовець нагадав, що підтримуватиме українців за кордоном, бо це його обов'язок. Але слід пам'ятати про справедливість "у відносинах чоловіків за кордоном і чоловіків всередині країни з державою". На його думку, логіку справедливості повинні взяти до уваги уряди країн, коли вирішуватимуть, як діяти щодо громадян призовного віку, що в них проживають.

"Сподіваємося, що інші країни слідуватимуть цій логіці, цьому підходу й даватимуть відповідну оцінку наявності чоловіків призовного віку в їхніх країнах", — відповів журналістам Дмитро Кулеба.

Посилення мобілізації - коментар Кулеби щодо чоловіків за кордоном див. із 17:58

Посилення мобілізації — ситуація з чоловіками за кордоном

Зазначимо, 25 квітня в мережі опублікували кадри, зняті біля українського консульства у Варшаві. З'ясувалося, що МЗС України видало розпорядження, згідно з яким чоловіки призовного віку втратили можливість отримати консульські послуги, поміняти чи оформити закордонний паспорт. Згодом із коментарем виступив міністр Кулеба: заявив, що українці за кордоном повинні пам'ятати, що заборгували перед державою, тому цілком справедливо, що для них є певні незручності.

Пізніше з'явилося додаткове пояснення, що обмеження ввели в очікуванні початку дії закону про посилення мобілізації. Відповідно до закону, чоловіки мають 60 днів, щоб оновити дані. Народні депутати нагадали про це МЗС і заявили, що дії міністерства не цілком законні та потрібно дещо пояснити комітету з нацбезпеки у Верховній Раді.

Нагадуємо, командування Сухопутних військ розповіло про режим роботи терцентрів комплектування. Водночас адвокат пояснив, як діяти громадянам, які все ж не встигли у військкомат.