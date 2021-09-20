"Решают одну большую проблему": в Австралии рассказали, для чего им атомные подлодки (фото)

Для патрулирования в Индо-Тихоокеанском регионе австралийским ВМС нужно 15% времени от всей автономности тратить на путь, атомные подводные лодки будут в 2 раза выносливей.

После заключения соглашения между США, Великобританией и Австралией о сотрудничестве для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, последовала новость о том, что Австралия закупит 8 атомных подлодок. Они должны решить проблему защиты 3500 миль открытого океана. Об этом пишет Forbes.

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В Австралии заявили, что покупка атомных подводных лодок — это историческая возможность для трех стран с единомышленниками и союзниками для процветания Индо-Тихоокеанского региона. Однако этому предшествовал отказ от контракта с Францией на 66 млрд долларов по строительству дизель-электрических подводных лодок. Франция назвала подобный ход "ударом в спину" и впервые в истории отозвала своего посла из двух стран.

Как пишут в издании, действия французов — часть цены, которую Австралии пришлось заплатить за модернизацию ВМС. Атомные подлодки гораздо мощнее, быстрее и автономнее дизель-электрических. Это означает более длительное патрулирование в спорных водах и больший риск для наиболее вероятного врага — Китая.

На данный момент у ВМС Австралии есть только 6 дизельных подводных лодок "Collins", которые были построены в середине 1990-х годов. Контракт с Франции должен был заменить подлодки на современные.

Преимущество атомной подлодки над дизель-электрической

Для того чтобы подлодка вышла в Южно-Китайское море, нужно плыть около недели на максимальной скорости в 20 узлов, столько же времени нужно и для обратного пути. Автономный ход "Collins" составляет 90 дней. На путь к месту патрулирования и обратно уходит 15% всего запаса хода. Ее водоизмещение составляет 3400 тонн, а длина — 77 метров.

[ + – ] Атомная подлодка класса Virginia [ + – ] Дизельная подлодка Collins

Атомные подлодки, которые используются в США, позволяют автономно находится в воде до 6 месяцев. Водоизмещение субмарины класса Virginia составляет 7800 тонн, а длина — 114. Максимальная скорость свыше 25 узлов.

Преимущества атомных подлодок позволят дольше патрулировать районы и быстрее добираться в зону патрулирования.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS для противодействия Китаю.