"Удар в спину". Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии

В Париже назвали "неприемлемым поведением" отказ от контракта по созданию дизельных подлодок в пользу соглашения с Вашингтоном по разработке атомных субмарин. Франция потеряла $40 млрд.

Франция впервые в истории приняла решение отозвать своих послов из США и Австралии. Произошло это после того, как Канберра разорвала контракт с Парижем о создании 12 дизельных подводных лодок на сумму в 40 миллиардов долларов в пользу соглашения с Вашингтоном по строительству атомных субмарин. Об этом сообщает ВВС.

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Руководитель Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя возвращение дипломатических представителей из США и Австралии в Париж, заявил, что это "исключительное решение" обусловлено "серьезностью заявлений", которые сделали Канберра и Вашингтон накануне.

Чиновник подчеркнул, что отмена французского контракта на покупку дизельных подлодок в пользу американского соглашения по строительству атомных субмарин — это "неприемлемое поведение" со стороны Австралии. Ле Дриан назвал такой шаг "ударом в спину" и подчеркнул, что послов решили вернуть на Родину по распоряжению президента Франции Эммануэля Макрона.

Представитель Белого дома уже заявил, что администрация президента США Джо Байдена сожалеет о принятом в Париже решении и намерена в ближайшее время провести работу с Францией для решения возникших разногласий.

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн во время выступления в Вашингтоне подчеркнула, что понимает "разочарование" французской стороны и сообщила, что надеется на дальнейшее сотрудничество со страной.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS для противодействия Китаю и обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В его рамках в ближайшие полтора года планируется создать план для строительства подводных субмарин с атомными ректорами для Канберры. Сообщалось, что Австралия приобретет от 8 таких лодок по американской технологии. Стоимость контракта оценивают в почти 66 млрд долларов.