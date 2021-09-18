"Удар у спину". Франція вперше в історії відкликає послів із США та Австралії

У Парижі назвали "неприйнятною поведінкою" відмову від контракту зі створення дизельних підводних човнів на користь угоди з Вашингтоном по розробці атомних субмарин. Франція втратила $40 млрд.

Франція вперше в історії прийняла рішення відкликати своїх послів із США та Австралії. Сталося це після того, як Канберра розірвала контракт з Парижем про створення 12 дизельних підводних човнів на суму в 40 мільярдів доларів на користь угоди з Вашингтоном з будівництва атомних субмарин. Про це повідомляє ВВС.

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Керівник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, коментуючи повернення дипломатичних представників із США та Австралії в Париж, заявив, що це "виняткове рішення" обумовлене "серйозністю заяв", які зробили Канберра і Вашингтон напередодні.

Чиновник підкреслив, що скасування французького контракту на покупку дизельних підводних човнів на користь американської угоди по будівництву атомних субмарин — це "неприйнятна поведінка" з боку Австралії. Ле Дріан назвав такий крок "ударом в спину" і підкреслив, що послів вирішили повернути на Батьківщину за розпорядженням президента Франції Еммануеля Макрона.

Представник Білого дому вже заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена шкодує про прийняте в Парижі вирішенні й має намір найближчим часом провести роботу з Францією для вирішення розбіжностей, які виникли.

Міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн під час виступу у Вашингтоні підкреслила, що розуміє "розчарування" французької сторони й повідомила, що сподівається на подальшу співпрацю з країною.

Нагадаємо, 15 вересня США, Великобританія й Австралія заявили про створення тристороннього об'єднання AUKUS для протидії Китаю і забезпечення стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. В його рамках у найближчі півтора року планується створити план для будівництва підводних субмарин з атомними ректорами для Канберри. Повідомлялося, що Австралія придбає від 8 таких човнів за американською технологією. Вартість контракту оцінюють в майже 66 млрд доларів.