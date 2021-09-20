"Вирішують одну велику проблему": в Австралії розповіли, для чого їм атомні підводні човни (фото)

Для патрулювання в Індо-Тихоокеанському регіоні австралійським ВМС потрібно 15% часу від усієї автономності витрачати на шлях, атомні підводні човни будуть в 2 рази витривалішими.

Після укладення угоди між США, Великобританією та Австралією про співпрацю для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні пішла новина про те, що Австралія закупить 8 атомних підводних човнів. Вони повинні вирішити проблему захисту 3500 миль відкритого океану. Про це пише Forbes.

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В Австралії заявили, що покупка атомних підводних човнів — це історична можливість для трьох країн з однодумцями і союзниками для процвітання Індо-Тихоокеанського регіону. Однак цьому передувала відмова від контракту з Францією на 66 млрд доларів із будівництва дизель-електричних підводних човнів. Франція назвала подібний хід "ударом у спину" і вперше в історії відкликала свого посла з двох країн.

Як пишуть у виданні, дії французів — частина ціни, яку Австралії довелося заплатити за модернізацію ВМС. Атомні підводні човни набагато могутніші, швидші й автономніші за дизель-електричні. Це означає триваліше патрулювання в спірних водах і більший ризик для найімовірнішого ворога — Китаю.

Наразі у ВМС Австралії є тільки 6 дизельних підводних човнів "Collins", які були побудовані в середині 1990-х років. Контракт із Францією повинен був замінити підводні човни на сучасні.

Перевага атомного підводного човна над дизель-електричним

Для того, щоб підводний човен вийшов у Південно-Китайське море, потрібно плисти близько тижня на максимальній швидкості в 20 вузлів, стільки ж часу потрібно й для зворотного шляху. Автономний хід "Collins" становить 90 днів. На шлях до місця патрулювання і назад йде 15% всього запасу ходу. Його водотоннажність сягає 3400 тонн, а довжина — 77 метрів.

[ + – ] Атомний підводний човен класу Virginia [ + – ] Дизельний підводний човен Collins

Атомні підводні човни, які використовуються в США, дозволяють автономно перебувати у воді до 6 місяців. Водотоннажність субмарини класу Virginia становить 7800 тонн, а довжина — 114. Максимальна швидкість понад 25 вузлів.

Переваги атомних підводних човнів дозволять довше патрулювати райони і швидше добиратися в зону патрулювання.

Нагадаємо, 15 вересня США, Великобританія і Австралія заявили про створення тристороннього об'єднання AUKUS для протидії Китаю.