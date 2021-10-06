Австралійська авіація провела ефектні маневри серед хмарочосів (фото)

Щоб зробити такі фото, фотограф Марк Грінмантл піднявся на 39 поверх одного з будинків у Брісборні.

В австралійському місті Брісборн проходить щорічний фестиваль Riverfire, на якому Королівська авіація Австралії провела ефектне маневрування. Про це повідомляє The Drive.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Транспортний літак С-17 Globemaster III пролетів через густонаселене місто, враховуючи хмарочоси. В авіашоу також брали участь винищувачі та вертольоти зі складу ВПС Австралії.

Важливо

"Золота орда" та "частоти, що стрибають". Зустрічайте нове покоління систем наведення на полі бою

Автори стверджують, що вони стежать за фестивалем уже кілька років, але таких ефектних фото вони ще жодного разу не бачили. Фотограф Марк Грінмантл розповів їм, що щоб зробити подібні знімки він піднявся на балкон 39-поверхового будинку Riparian Plaza. З нього відкривається круговий огляд на будинки навколо.

[ + – ] С-17 [ + – ] С-17 [ + – ] С-17 [ + – ] Вертоліт "Тигр" [ + – ] Винищувач F/A-18F Superhornet

Для виконання подібних маневрів пілоти перед цим провели сотні годин на симуляторах. Літаки пролітають над будинками на наднизькій висоті до 100 метрів.

Нагадаємо, в Австралії розповіли, для чого їм атомні підводні човни, які вони можуть отримати від США.