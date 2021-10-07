Австралійські розвідники почали використовувати швидкісні електровелосипеди (відео)

На велосипедах, за словами військових, можна набагато швидше та зручніше пересуватися місцевістю, не видаючи при цьому шум або дим, як на мотоциклах.

Розвідники з 2-го/14-го полку легкої кавалерії Австралії почали використовувати швидкісні електровелосипеди. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Повідомляється, що електровелосипеди здатні розвивати швидкість до 90 км/год, а заряду батареї вистачить на 100 км їзди. Їхні переваги полягають у тому, що вони безшумні, що дозволяє бійцям непомітно пересуватися полем бою.

[ + – ] Австралійський розвідник на електровелосипеді Фото: Australian Department of Defence

"Ми покриваємо велику територію набагато швидше, і це економить час, замість того, щоб чекати, поки до нас підійдуть війська, коли вони щось знайдуть. Легше взяти електровелосипеди та повернутися", — розповідає про переваги велосипедів капрал Томас Ові, який один із перших випробував електробайки.

Фото: Australian Department of Defence

Один із варіантів використання електровелосипеда — розвідка шляху для пересування бронетехніки. За словами Ові, саме такі завдання й виконував він під час тренувань. Військовий також додав, що, на його думку, електровелосипед набагато ефективніший за стандартний мотоцикл.

У Міноборони додали, що в кінці року вони нададуть звіт про випробування електровелосипедів у бойових бригадах.

Нагадаємо, австралійська авіація провела ефектні маневри серед хмарочосів у Брісбені.

Раніше повідомлялося, що мексиканська поліція патрулюватиме вулиці на українських електробайках DelFast.