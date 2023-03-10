Энтузиаст сделал электровелосипед из стиральной машинки и сэкономил $2000 (видео)

Велосипед можно разогнать до 100 км/ч. Инженер планирует улучшить систему аккумуляторов своего транспортного средства.

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Сегодня можно купить любой электровелосипед, но если есть знания и золотые руки, то почему бы не создать свой собственный – самый необычный? Поэтому пользователь Reddit с никнеймом Jimminecraftguy решил сделать электровелосипед из стиралки, пишет Interesting Engineering.

Вместо привычного электродвигателя парень применил бесщеточный мотор от старой стиральной машинки и сэкономил от $400 до $2000 на покупке стандартно электровелосипеда, заимев единственный в мире уникальный экземпляр.

Энтузиаст для безопасности ограничил мощность двигателя от "стиралки" 48 вольтами Фото: Соцсети

Двигатель стиральной машинки рассчитан на 1100 вольт, но энтузиаст для безопасности ограничил его мощность 48 вольтами и поместил его в центр рамы своего старого велосипеда. Передачу привода парень подключил к одному из передних цепных колец. Кроме того, он модифицировал кривошип, чтобы двигатель мог работать без вращения педалей.

Разгон до 100 км/ч на необычном электровелосипеде

Теперь его чудо-велосипед может разгоняться до 100 км/ч, но инженер отмечает, что шины велосипеда стали быстрее изнашиваться и терять воздух из-за больших скоростных нагрузок. Создатель удивительного электровелосипеда говорит, что он еще не довел до идеала свою разработку и планирует активно усовершенствовать систему аккумуляторов, чтобы увеличить запас хода своего творения.

Вот как выглядит электровелосипед из стиральной машинки

Ранее Фокус писал, что ВСУ получили партию электробайков и рассказывал о том, как они помогут бойцам на фронте. Тернопольский разработчик электробайков компания ELEEK передала на фронт семь новеньких транспортных средств собственного производства — Atom Military и Pozitiff MD. Электробайки — отличное бесшумное и высокоскоростное средство для разведки, для передачи сообщений, для патрулирования освобожденных территорий, которое очень ценят наши военные. Модификации Atom Military и Pozitiff MD специально для ВСУ как раз проводились при консультации наших бойцов.