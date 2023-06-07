В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели в мае

С начала 2023 года украинцы зарегистрировали около 9,5 тысячи электромобилей. Чаще всего в Украине покупают недорогие модели с пробегом.

В Украине в мае увеличились продажи электромобилей. За месяц украинцы купили 2451 авто на аккумуляторных источниках питания. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Всего за май в Украине приобрели 559 новых и 1892 подержанных электромобиля. Спрос на таких авто вырос почти на 15% в сравнении с апрелем 2023 года.

С начала года в Украине зарегистрировали около 9,5 тысячи электромобилей. Из них 24% были новыми и 76% — с пробегом.

Доля новых электромобилей в общих регистрациях за май составила 23%. В апреле они занимали только 21% рынка.

В Главном сервисном центре МВД отметили, что в Украине зарегистрировано около 57 тысяч электромобилей. Большинство из них было импортировано из других стран.

Volkswagen ID.4 пользуется большим спросом на рынке новых электромобилей Фото: Volkswagen

Самые популярные новые электромобили в Украине за май:

Volkswagen ID.4 — 168 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 107 авто. Volkswagen ID.6 — 23 авто. Honda E — 23 авто. BMW iX — 18 авто.

Nissan Leaf лидирует на рынке импортируемых электромобилей Фото: Nissan

ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей за май:

Nissan Leaf — 388 авто. Volkswagen е-Golf — 259 авто. Tesla Model 3 — 144 авто. Renault Zoe — 123 авто. Tesla Model Y — 119 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине продолжают дорожать популярные автомобили с пробегом.