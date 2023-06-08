Немцы представили оригинальные семейные электровелосипеды для поездок с детьми (видео)

Winora FUB 2W и FUB 3W построены на стальной раме и могут перевозить от двух до четверых детей. Обе модели оснащены электромотором с крутящим моментом 85 Нм.

Немецкая компания Winora показала два новых грузовых электрических велосипеда. Модели FUB 2W и FUB 3W предназначены для поездок вместе с детьми. Об этом рассказали на сайте Transcontinental Times.

В Winora заявили, что их электрические велосипеды могут заменить автомобиль. Даже аббревиатура FUB в их названиях расшифровывается как "семейный универсальный велосипед".

Winora FUB 2W и FUB 3W построены на стальной раме и оснащены электромотором Bosch Cargo Line с крутящим моментом 85 Нм. Его питает аккумуляторная батарея емкостью 13,4 ампера. Также в комплекте идет дополнительный аккумуляторный блок.

Электровелосипеды оснащены ступичной коробкой передач от Shimano. Переключать передачи можно с помощью поворотной ручки.

На велосипеды установлены гидравлические тормоза. Модель FUB 2W позволяет перевозить двоих детей и небольшое количество продуктов. В FUB 3W помещается уже четыре ребенка и есть отдельный багажник сзади.

Стоимость Winora FUB 2W составляет 5685 долларов. За FUB 3W придется заплатить 6110 долларов. "Младшая" версия доступна в черном или синем цвете, а "старшая" — в черном или антрацитовом.

Ранее Фокус писал, что блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить.