Эксперты назвали электромобили с самым большим реальным запасом хода

В рейтинг вошли 15 электромобилей с запасом хода более 500 км на одном заряде. Все авто тестировали в сухую погоду и при температуре от 15 до 20 градусов по Цельсию.

Норвежские эксперты протестировали 32 электромобиля и проверили их реальный запас хода. Они выделили модели, которые могут проехать более 500 км на одном заряде. Рейтинг опубликовали на сайте Motor.no.

Часто производители завышают реальный запас хода своих электромобилей. Эксперты доказали, что в некоторых случаях электрические модели могут проехать на одном заряде даже больше, чем указано в характеристиках.

Электромобиль Tesla Model S в версии Long Range смог проехать 672 километра без подзарядки. Это на 38 км больше заявленного в характеристиках запаса хода.

Стоит отметить, что условия для тестирования были идеальными. Все электромобили ехали в сухую погоду и при температуре от 15 до 20 градусов по Цельсию.

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ТОП-32 электромобиля по запасу хода на одном заряде:

Tesla Model S Long Range — 672 км. Polestar 2 — 601,7 км. Nio ET7 — 589 км. Xpeng G9 — 587,8 км. Nissan Ariya — 580,8 км. BMW i7 — 580,7 км. Mercedes-Benz EQE 350 — 578 км. Mercedes-Benz EQS SUV 580 — 577 км. Hyundai Ioniq 6 — 566,9 км. Xpeng P7 — 557 км. Tesla Model X Plaid — 546 км. Nio ET5 — 541,7 км. Audi Q8 e-tron Sportback 55 — 529 км. Voyah Free — 510 км. Hongqi E-HS9 — 500,2 км. Mercedes-Benz EQB 250 — 460 км. BYD Han — 452 км. Tesla Model Y Standard Range — 449 км. Nio EL7 — 443,9 км. Toyota bZ4x — 443,5 км. MG 4 — 439,6 км. Toyota bZ4x — 434,2 км. Kia EV6 GT — 424,3 км. BMW iX1 xDrive30 — 419,6 км. JAC e-JS4 — 400 км. MG Marvel — 397 км. MG 5 — 396 км. Volkswagen ID.Buzz — 396 км. DS 3 E-Tense — 383 км. BYD Atto 3 — 364 км. Jeep Avenger — 363 км. Subaru Solterra — 360,5 км.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае представили электромобиль Neta S с запасом хода более 1000 км.