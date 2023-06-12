В Китае представили недорогой электромобиль с запасом хода свыше 1000 км (фото)

Новый Neta S получил большую батарею на 117 кВт∙ч и отличается хорошо проработанной аэродинамикой. В салоне электромобиля установили сразу три дисплея на передней панели.

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Электромобиль Neta S от корпорации Hozon получил новую "дальнобойную" версию. Она способна проехать свыше 1000 км без подзарядки. Первые фото седана появились на сайте CarNewsChina.

Если точнее, то заявленный запас хода топового Neta S составляет 1075 км. Его обеспечивает новая батарея от CATL емкостью 117 кВт∙ч.

Коэффициент лобового сопротивления Neta S достигает 0,21 Фото: CarNewsChina

К тому же, у Hozon Neta S относительно небольшое энергопотребление. У него не самый мощный 272-сильный мотор на передней оси. Масса авто составляет 1965 кг, из которых 588 кг приходятся на батарею.

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Седан Neta S отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", тоненькими диодными фарами и аркообразной крышей. Крышка багажника увенчана спойлером, а фонари растянуты на всю ширину кузова. У авто хорошая аэродинамика с низким (0,21) коэффициентом лобового сопротивления.

Седан оснащен 272-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Размеры Neta S 2023:

длина – 4980 мм;

ширина – 1980 мм;

высота – 1450 мм;

колесная база – 2980 мм.

На передней панели установлены три дисплея Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели установлены три дисплея: виртуальный щиток приборов, портретный тачскрин мультимедиа и отдельный экран для переднего пассажира. Оснащение включает 1216-ваттную акустику с 21 динамиком. Цена Neta S пока не объявлена, но известно, что она составит около 50 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Neta выпустили недорогой электрический спорткар. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с.

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