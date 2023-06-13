Хэтчбек Mazda 3 превратили в 1400-сильный суперкар (видео)

Заряженный хэтчбек подготовили для подъема на Пайкс-Пик в США. Автомобиль получил множество доработок и теперь оснащен задним приводом, а не передним.

В Японии показали безумный трековый болид на базе хэтчбека Mazda 3. Под капотом теперь находится четырехроторный двигатель на 1400 сил. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Этот автомобиль построен для подъема на Пайкс-Пик в США. За рулем будет находиться пилот "Безумный Майк" Майк Уиддет.

Хэтчбек получил новый кузовной обвес с массивными аэродинамическими элементами. Спереди появился карбоновый сплиттер, который увеличивает переднюю прижимную силу.

Хэтчбек получил новый кузовной обвес Фото: Скриншот

Сзади установили огромное антикрыло и диффузор. Они помогут хэтчбеку оставаться стабильным на высокой скорости.

Сзади разместили массивное антикрыло Фото: Скриншот

Для подъема на Пайкс-Пик мощность двигателя ограничат до 1000 л.с., чтобы избежать перегрева. Также автомобиль теперь оснащается задним приводом, а не передним.

Из салона убрали все ненужное, чтобы как можно сильнее снизить вес авто. Внутри можно найти только сиденье Bride, панель настроек авто, панель приборов, руль, педали, рычаг переключения передач, ручной тормоз и каркас безопасности.

Вместо заднего ряда сидений установили радиатор. Это позволило обеспечить оптимальную развесовку по осям.

Ранее Фокус сообщал, что Honda представила экстремальный 800-сильный кроссовер CR-V Hybrid Racer.