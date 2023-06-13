В старинном замке обнаружили заброшенный Lamborghini 70-х: авто сразу завелось (видео)

Всего выпустили только 1227 туристических купе Lamborghini Espada. Это первая четырехместная модель в истории итальянской марки.

В Великобритании нашли Lamborghini Espada 1971 года. Раритетное туристическое купе 18 лет пылилось заброшенным в замке XVI века. Автомобилю посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Всего выпущено только 1227 Lamborghini Espada Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Espada обнаружили в деревне Эшби Сент Леджерс в замке, где планировался Пороховой заговор 1605 года – попытка взорвать здание парламента в Лондоне и убить короля Якова І.

Автомобиль принадлежал известному британскому гонщику Рою Джексону-Муру Фото: скриншот / YouTube

Удалось установить, что Lamborghini Espada приобрел известный британский гонщик Рой Джексон-Мур, установивший 70 мировых рекордов. Вместе со своей девушкой, актрисой и моделью Грейс Джонс он совершил путешествие по Италии на этом авто.

С 2005 года Lamborghini Espada не выезжал на дороги. Купе покрыто слоем пыли и грязи, а его внутреннюю отделку испортили мыши.

Салон Lamborghini Espada повредили мыши Фото: скриншот / YouTube

Тем не менее, силовой агрегат хорошо сохранился, тем более, что V12 не родной, а был заменен идентичным мотором. После несложных манипуляций он легко завелся и Lamborghini Espada поехал.

Lamborghini Espada – первая четырехместная модель в истории итальянской марки. С 1968 по 1978 годы выпустили 1227 таких купе. Купе оснащали 4,0-литровым V12 мощностью 325-350 л. с. и оно разгонялось до 250 км/ч. Сейчас цена Lamborghini Espada стартует с $150 000.

Это не первый Lamborghini, обнаруженный в замке. Недавно в поместье на французском острове Ла-Рошель нашли культовый суперкар Lamborghini Countach.

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