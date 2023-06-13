Какие дизельные кроссоверы с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели (фото)
Украинцы чаще всего выбирают немецкие, японские и корейские кроссоверы с пробегом. В рейтинг самых популярных моделей 2023 года вошли как премиальные, так и бюджетные модели.
Украинцы активно покупают подержанные кроссоверы с дизельными двигателями. Эксперты назвали самые популярные модели за первые 5 месяцев 2023 года. Об этом сообщили на сайте АвтоСвіт.
В Украине кроссоверы пользуются огромным спросом. Этот тип авто ценят за высокую практичность и возможность ездить по бездорожью.
По словам экспертов, доля кроссоверов на вторичном рынке Украины составляет около 24%. Украинцы все чаще обращают внимание на дизельные модели, так как они обладают более низким расходом топлива.
Эксперты назвали 15 самых популярных дизельных кроссоверов с пробегом в Украине. Рейтинг составлен на основе данных Главного сервисного центра МВД.
ТОП-15 самых популярных дизельных кроссоверов с пробегом в Украине:
- BMW X5 — 2768 авто.
- Volkswagen Touareg — 2557 авто.
- Nissan Qashqai — 2028 авто.
- Hyundai Santa Fe — 1894 авто.
- Kia Sorento — 1281 авто.
- Volkswagen Tiguan — 1270 авто.
- Audi Q7 — 1270 авто.
- Kia Sportage — 1105 авто.
- Toyota Land Cruiser — 1096 авто.
- Hyundai Tucson — 1073 авто.
- Renault Duster — 890 авто.
- Honda CR-V — 875 авто.
- Mercedes-Benz M-Class — 856 авто.
- Nissan X-Trail — 784 авто.
- Toyota RAV4 — 689 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине, несмотря на войну, стали покупать больше роскошных автомобилей премиум-сегмента.