Какие дизельные кроссоверы с пробегом покупают в Украине: самые популярные модели (фото)

Украинцы чаще всего выбирают немецкие, японские и корейские кроссоверы с пробегом. В рейтинг самых популярных моделей 2023 года вошли как премиальные, так и бюджетные модели.

Украинцы активно покупают подержанные кроссоверы с дизельными двигателями. Эксперты назвали самые популярные модели за первые 5 месяцев 2023 года. Об этом сообщили на сайте АвтоСвіт.

В Украине кроссоверы пользуются огромным спросом. Этот тип авто ценят за высокую практичность и возможность ездить по бездорожью.

По словам экспертов, доля кроссоверов на вторичном рынке Украины составляет около 24%. Украинцы все чаще обращают внимание на дизельные модели, так как они обладают более низким расходом топлива.

Эксперты назвали 15 самых популярных дизельных кроссоверов с пробегом в Украине. Рейтинг составлен на основе данных Главного сервисного центра МВД.

BMW X5 пользуется наибольшим спросом на рынке подержанных дизельных кроссоверов Фото: BMW

ТОП-15 самых популярных дизельных кроссоверов с пробегом в Украине:

BMW X5 — 2768 авто. Volkswagen Touareg — 2557 авто. Nissan Qashqai — 2028 авто. Hyundai Santa Fe — 1894 авто. Kia Sorento — 1281 авто. Volkswagen Tiguan — 1270 авто. Audi Q7 — 1270 авто. Kia Sportage — 1105 авто. Toyota Land Cruiser — 1096 авто. Hyundai Tucson — 1073 авто. Renault Duster — 890 авто. Honda CR-V — 875 авто. Mercedes-Benz M-Class — 856 авто. Nissan X-Trail — 784 авто. Toyota RAV4 — 689 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине, несмотря на войну, стали покупать больше роскошных автомобилей премиум-сегмента.