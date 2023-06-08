Какие кроссоверы с пробегом покупают украинцы: самые популярные модели (фото)

Украинцы отдают предпочтение немецким, японским и корейским кроссоверам. В рейтинг самых популярных моделей вошли как премиальные, так и бюджетные модели.

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За май 2023 года украинцы купили 23,9 тысячи кроссоверов и внедорожников с пробегом. Такие авто составили 23,5% от вторичного рынка за месяц. Об этом сообщили на сайте Auto.RIA.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов авто среди украинцев. Их ценят за высокую практичность и возможность ездить по бездорожью.

Самым популярным брендом среди подержанных кроссоверов в Украине остается Nissan. За май было куплено 2353 таких авто.

Второе место по продажам заняла Toyota. Украинцы купили 1903 кроссовера этого бренда за месяц.

Важно

В Украине увеличились продажи автомобилей с пробегом: самые популярные модели в мае

На третьем месте расположился бренд Volkswagen. В Украине за май приобрели 1790 таких автомобилей.

BMW X5 стал самым популярным кроссовером на вторичном рынке Фото: BMW

ТОП-15 самых популярных кроссоверов с пробегом за май:

BMW X5 — 955 авто. Hyundai Tucson — 886 авто. Volkswagen Tiguan — 817 авто. Nissan Qashqai — 811 авто. Mitsubishi Outlander — 806 авто. Toyota RAV4 — 699 авто. Volkswagen Touareg — 670 авто. Hyundai Santa Fe — 629 авто. Kia Sportage — 601 авто. Honda CR-V — 561 авто. Nissan Rogue — 530 авто. Audi Q5 — 523 авто. Audi Q7 — 478 авто. Mazda CX-5 — 455 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 427 авто.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине в мае увеличились продажи электромобилей.