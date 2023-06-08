Какие кроссоверы с пробегом покупают украинцы: самые популярные модели (фото)
Украинцы отдают предпочтение немецким, японским и корейским кроссоверам. В рейтинг самых популярных моделей вошли как премиальные, так и бюджетные модели.
За май 2023 года украинцы купили 23,9 тысячи кроссоверов и внедорожников с пробегом. Такие авто составили 23,5% от вторичного рынка за месяц. Об этом сообщили на сайте Auto.RIA.
Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов авто среди украинцев. Их ценят за высокую практичность и возможность ездить по бездорожью.
Самым популярным брендом среди подержанных кроссоверов в Украине остается Nissan. За май было куплено 2353 таких авто.
Второе место по продажам заняла Toyota. Украинцы купили 1903 кроссовера этого бренда за месяц.Важно
На третьем месте расположился бренд Volkswagen. В Украине за май приобрели 1790 таких автомобилей.
ТОП-15 самых популярных кроссоверов с пробегом за май:
- BMW X5 — 955 авто.
- Hyundai Tucson — 886 авто.
- Volkswagen Tiguan — 817 авто.
- Nissan Qashqai — 811 авто.
- Mitsubishi Outlander — 806 авто.
- Toyota RAV4 — 699 авто.
- Volkswagen Touareg — 670 авто.
- Hyundai Santa Fe — 629 авто.
- Kia Sportage — 601 авто.
- Honda CR-V — 561 авто.
- Nissan Rogue — 530 авто.
- Audi Q5 — 523 авто.
- Audi Q7 — 478 авто.
- Mazda CX-5 — 455 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 427 авто.
Ранее Фокус рассказал, что в Украине в мае увеличились продажи электромобилей.