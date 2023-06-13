Представлен компактный электрический пикап с запасом хода свыше 500 км (фото)

Габариты электропикапа сопоставимы с хэтчбеком Mini Cooper, но его погрузочная платформа достигает в длину 152,4 см. Электромобиль сможет разгоняться до сотни всего за 4 секунды.

Стартап TELO из США показал электрический пикап с невероятными характеристиками. Автомобиль сможет проехать на одном заряде до 563 км. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Электропикап получил минималистичный дизайн с узкими фарами. Между дверями есть необычный изгиб.

Пикап TELO обладает компактными габаритами, которые сопоставимы с хэтчбеком Mini Cooper. Несмотря на компактные размеры электромобиль получил большую погрузочную платформу длиной 152,4 см.

Пикап TELO получит большую погрузочную платформу Фото: TELO

TELO собираются оснастить свой пикап аккумуляторной батареей емкостью 106 кВт⋅ч. Также заявлена поддержка быстрой зарядки, которая может пополнить заряд аккумулятора с 20 до 80% всего за 20 минут.

Пикап оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 500 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать всего около 4 секунд.

Также электропикап получит интерьер на пять посадочных мест. Этого удалось добиться благодаря оптимизации пространства внутри.

TELO будет предложен в нескольких модификациях. Помимо открытой погрузочной платформы можно будет купить и закрытый кузов.

Электромобиль будет доступен с несколькими вариантами кузова на выбор Фото: TELO

Электропикап планируют запустить в продажу уже в 2024 году. Ориентировочная цена модели составляет 50 тысяч долларов.

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