General Motors показали недорогого конкурента Lexus NX и Acura RDX (фото)

Кроссовер Buick Envision изменился внешне и обрел черты ретро-стиля. Впервые в перечне опций для модели появился автопилот.

Опубликованы первые фото Buick Envision 2024. Обновленный премиальный кроссовер презентуют в сентябре на автошоу в Детройте и он бросит вызов Acura RDX, Audi Q5 и Lexus NX. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте General Motors.

На передней панели появился большой дисплей Фото: General Motors

Новый Buick Envision кардинально изменился внешне. Дизайн его передней части переделали в новом фирменном стиле с элементами ретро. По примеру Buick Envista и LaCrosse кроссовер получил тоненькие диодные фары, широкую решетку радиатора и выраженный "нос".

В салоне на передней панели установлен новый большой дисплей, на который выведены показания приборов и данные мультимедиа. Руль получил диодную подсветку.

Также сообщается, что кроссовер Buick Envision 2024 получит систему полуавтономного вождения Super Cruise. Базовая комплектация будет включать камеру заднего вида, парктроник, системы автоматического замедления и удержания в полосе.

Новый Buick Envision 2024 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (204 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Все версии получат 9-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Buick показал элегантного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 600 км.

Также мы писали, что новый Chevrolet Aveo вышел на рынок.