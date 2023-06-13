Электро-"Жук": новый Volkswagen Beetle впервые показали на публике (видео)

Концептуальный электромобиль Volkswagen Beetle создали для мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Он сочетает в себе классические черты "Жука" с элементами современного стиля.

В Париже сняли необычный Volkswagen. Концепт-кар намекает на возрождение культового "Жука" VW Beetle. Ролик с электрокаром появился на Youtube-канале Paris Videostars.

Электрокар VW Beetle создали для супергероини Леди Баг Фото: Volkswagen

Концепт-кар Volkswagen Beetle себе черты знаменитого предка с деталями современного стиля немецкой марки. У него характерный силуэт с изогнутой крышей, выраженные крылья и круглые фары (хоть и с диодной оптикой). В то же время у авто полупрозрачные двери и огромные колесные диски.

В мультфильме появляются и другие электромобили Volkswagen, уже ставшие серийными Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Beetle создан специально для мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Именно на таком авто будет ездить главная героиня – школьница Маринетт, которая является супергероиней Леди Баг.

Подробности авто пока не раскрывают, известно лишь, что это электрокар. Очень вероятно, что он является предвестником нового Volkswagen Beetle, ведь ранее появилась информация, что "Жук" могут возродить в формате электромобиля.

Примечательно, что в мультфильме появляются и другие электрические концепты Volkswagen – ID.Buzz, ID.Crozz и ID.Vizzion. Все они уже превратились в серийные модели и не исключено, что их путь повторит и VW Beetle.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Golf 2024 рассекретили до премьеры.

Также мы писали, что электрический клон Volkswagen Beetle уже есть в Китае.