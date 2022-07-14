Новый китайский электромобиль оказался клоном Volkswagen Beetle (фото)
ORA Ballet Cat напоминает Volkswagen Beetle, но его "начинка" — вполне современная. Электромобиль способен проехать до 500 км без подзарядки.
На китайском рынке стартовали продажи электромобиля ORA Ballet Cat. Нестандартная модель в ретро-стиле от концерна Great Wall стоит от 193 до 223 тысяч юаней ($28 700 – 33 160). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Дизайн ORA Ballet Cat создан по мотивам Volkswagen Beetle и это видно невооруженным глазом. У электрокара характерный силуэт с покатой крышей и выраженные колесные арки.
Примечательно, что у предсерийного концепт-кара были и круглые фары, как у Жука. Однако Volkswagen потребовал изменить дизайн, угрожая судом. Поскольку новый ORA Ballet Cat планируют продавать и за пределами Китая, то решили установить новые фары.
Впрочем, в отличие от VW Beetle, китайский электромобиль является четырехдверным. К тому же, он заметно крупнее.
Размеры ORA Ballet Cat 2023:
- Длина – 4401 мм
- Ширина – 1867 мм
- Высота – 1633 мм
- Колесная база – 2750 мм
В салоне электрокара ретро-дизайн соседствует с современными виртуальной панелью приборов и сенсорным дисплеем мультимедиа. В салоне предусмотрены камера для селфи и специальный отсек для женского косметического набора.Важно
Электромобиль ORA Ballet Cat оснащают мотором мощностью 170 л. с., позволяющим развить 155 км/ч. На выбор предложены две батареи – на 49,2 и 60,5 кВтч: в первом случае запас хода составляет 401 км, во втором – 500 км.
К слову, это не первая ретро-модель от Great Wall. Ранее китайский концерн представил электрокар в стиле 30-х годов.
Также Фокус писал, что в Хорватии запустили в производство самый мощный и быстрый электромобиль в мире.