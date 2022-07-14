Новый китайский электромобиль оказался клоном Volkswagen Beetle (фото)

ORA Ballet Cat напоминает Volkswagen Beetle, но его "начинка" — вполне современная. Электромобиль способен проехать до 500 км без подзарядки.

На китайском рынке стартовали продажи электромобиля ORA Ballet Cat. Нестандартная модель в ретро-стиле от концерна Great Wall стоит от 193 до 223 тысяч юаней ($28 700 – 33 160). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Дизайн копирует Volkswagen Beetle Фото: CarNewsChina

Дизайн ORA Ballet Cat создан по мотивам Volkswagen Beetle и это видно невооруженным глазом. У электрокара характерный силуэт с покатой крышей и выраженные колесные арки.

Примечательно, что у предсерийного концепт-кара были и круглые фары, как у Жука. Однако Volkswagen потребовал изменить дизайн, угрожая судом. Поскольку новый ORA Ballet Cat планируют продавать и за пределами Китая, то решили установить новые фары.

[ + – ] В отличие от Beetle электрокар является четырехдверным Фото: CarNewsChina

Впрочем, в отличие от VW Beetle, китайский электромобиль является четырехдверным. К тому же, он заметно крупнее.

Размеры ORA Ballet Cat 2023:

Длина – 4401 мм

Ширина – 1867 мм

Высота – 1633 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] В салоне сочетаются ретро-стиль и современные технологии Фото: CarNewsChina

В салоне электрокара ретро-дизайн соседствует с современными виртуальной панелью приборов и сенсорным дисплеем мультимедиа. В салоне предусмотрены камера для селфи и специальный отсек для женского косметического набора.

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Электромобиль ORA Ballet Cat оснащают мотором мощностью 170 л. с., позволяющим развить 155 км/ч. На выбор предложены две батареи – на 49,2 и 60,5 кВтч: в первом случае запас хода составляет 401 км, во втором – 500 км.

[ + – ] На выбор предложены версии с запасом хода 401 и 500 км Фото: CarNewsChina

К слову, это не первая ретро-модель от Great Wall. Ранее китайский концерн представил электрокар в стиле 30-х годов.

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