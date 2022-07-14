Новий китайський електромобіль виявився клоном Volkswagen Beetle (фото)

ORA Ballet Cat нагадує Volkswagen Beetle, але його "начинка" цілком сучасна. Електромобіль може проїхати до 500 км без підзарядки.

На китайському ринку стартував продаж електромобіля ORA Ballet Cat. Нестандартна модель у ретро-стилі від концерну Great Wall коштує від 193 до 223 тисяч юанів ($28 700 – 33 160). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Дизайн копіює Volkswagen Beetle Фото: CarNewsChina

Дизайн ORA Ballet Cat створений за мотивами Volkswagen Beetle, і це видно неозброєним оком. У електрокара характерний силует із похилим дахом і виражені колісні арки.

Примітно, що передсерійний концепт-кар мав і круглі фари, як "Жук". Однак Volkswagen вимагає змінити дизайн, погрожуючи судом. Оскільки новий ORA Ballet Cat планують продавати і за межами Китаю, вирішили встановити нові фари.

[ + – ] На відміну від Beetle електрокар є чотиридверним Фото: CarNewsChina

Утім, на відміну від VW Beetle, китайський електромобіль є чотиридверним. До того ж він помітно більший.

Розміри ORA Ballet Cat 2023:

Довжина — 4401 мм

Ширина — 1867 мм

Висота — 1633 мм

Колісна база — 2750 мм

[ + – ] У салоні поєднуються ретро-стиль і сучасні технології Фото: CarNewsChina

У салоні електрокара ретро-дизайн сусідить із сучасною віртуальною панеллю приладів і сенсорним дисплеєм мультимедіа. У салоні передбачені камера для селфі та спеціальний відсік для жіночого косметичного набору.

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Електромобіль ORA Ballet Cat оснащують двигуном потужністю 170 к. с., що дозволяє розвинути 155 км/год. На вибір запропоновано дві батареї — на 49,2 і 60,5 кВтг: у першому випадку запас ходу становить 401 км, у другому — 500 км.

[ + – ] На вибір запропоновані версії із запасом ходу 401 і 500 км Фото: CarNewsChina

Це не перша ретро-модель від Great Wall. Раніше китайський концерн представив електрокар у стилі 30-х років.

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