Редкий американский суперкар из 80-х вернули владельцам спустя 25 лет (видео)

Судебные разбирательства за этот Vector W8 длились около 25 лет. Суперкар оснащается мощным турбированным двигателем V8 и развивает первую сотню всего за 4,3 секунды.

Уникальный суперкар Vector W8 вернули законному владельцу спустя 25 лет. У этого автомобиля было интересное прошлое, в котором нашлось место и судебным разбирательствам. Об этом сообщили на сайте Carbuzz.

Vector W8 выпускался с 1989 по 1993 год. Всего было выпущено 22 таких авто, из которых две единицы были тестовыми прототипами.

Суперкар отличается футуристичным дизайном со скрытыми передними фарами. Двери открывались по "гильотинному" типу как у некоторых автомобилей Lamborghini.

Vector W8 отличался футуристичным дизайном Фото: Скриншот

Этот Vector W8 с шасси №17 являлся собственностью основателя Vector Aeromotive Corporation Джеральда Вайгерта. В начале 1990-х компанию выкупила Megatech и Вайгерт отказался сложить свои полномочия. Были конфискованы различные активы, в том числе и его собственный суперкар.

Vector W8 доставили в штаб-квартиру Lamborghini USA в Джексонвилле. Там автомобиль некоторое время стоял рядом с итальянскими суперкарами, а позже отправился в путешествие по Европе. Затем авто выкупил частный коллекционер.

Все это время Вайгерт судился с Megatech, чтобы вернуть свой суперкар. Он заявлял, что этот автомобиль не является активом Vector Aeromotive Corporation.

Суперкар отлично сохранился Фото: Скриншот

В 2021 году Вайгерт скончался, а дело так и не было закрыто. Судьба Vector W8 оставалась неопределенной целых 25 лет.

Спустя время владелец автомобиля договорился с семьей Вайгерта. В итоге Vector W8 все же был признан собственностью основателя Vector Aeromotive Corporation.

Vector W8 оснащается 6,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 634 л.с. и 854 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукционе продали Chevrolet Corvette 1971 года за 715 000 долларов.