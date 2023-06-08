Пляжный эксклюзив: на аукцион выставили самый необычный суперкар Ferrari (фото)

Уникальный Ferrari 365 GTC/4 Beach Car построили по заказу шейха Катара. Пляжный автомобиль не имеет крыши и дверей.

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В Монако на аукцион Asta Rossa выставили необычный кабриолет Ferrari 365 GTC/4 Beach Car. Суперкар переделали в оригинальное пляжное авто. Об этом сообщает сайт Classic Driver.

Кабриолет создали для шейха Катара

Оригинальное авто начинало жизнь как стандартное купе Ferrari 365 GTC/4 1972 года. Его приобрел шейх Катара Халифа бин Хамад Аль Тани и решил переделать суперкар в пляжное авто. В 70-х такие машины были популярными, но, как правило, их делали из моделей подешевле – вроде Mini, Volkswagen Beetle и Fiat 500.

Нестандартный тюнинг Ferrari 365 GTC/4 выполнил итальянский дизайнер Джованни Микелотти. У купе срезали крышу и убрали двери. Салон отделали синей кожей и деревом.

Авто существует в единственном экземпляре

Машину собирались отправить шейху, но тот внезапно отменил заказ из-за финансовых проблем. Пляжный суперкар показали на Женевском автошоу 1976 года, а затем продали коллекционеру из Швейцарии.

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Суперкар Ferrari 365 GTC/4 Beach Car несколько раз менял владельцев, но эксплуатировался мало. Кабриолет хорошо сохранился, а его пробег составляет всего 6534 км.

Салон отделан синей кожей и деревом

Ferrari 365 GTC/4 оснащен 4,4-литровым V12 мощностью 340 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине установлен рекорд стоимости ретро-авто на аукционе — 100 000 долларов.

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