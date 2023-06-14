Автопилот Tesla обвинили в сотнях ДТП в США: детали расследования

В NHTSA заявили, что в ДТП по вине автопилота Tesla погибли 17 человек. Всплеск дорожных инцидентов мог произойти из-за удаления радара, который помогал автопилоту определять расстояние до объектов.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обвинила автопилот Tesla в 736 ДТП. Некоторые дорожные инциденты заканчивались летальным исходом. Об этом рассказали на сайте Motor1.

По словам NHTSA, с 2019 года из-за автопилота Tesla произошло 736 ДТП в США. В некоторых из таких аварий погибли 17 человек.

В отчете сказано, что всплеск ДТП может быть связан с удалением радара, который помогал автопилоту определять расстояние до объектов. С 2021 года электромобили Tesla оснащаются только камерами, которые записывают все, что происходит вокруг авто.

Сейчас NHTSA проводит сразу несколько расследований, который связаны с автопилотом Tesla. В ведомстве подчеркнули, что по дорогам США ездят около 800 000 электромобилей американского бренда.

Все электромобили Tesla поставляются с адаптивным круиз-контролем и автоматическим рулевым управлением. Благодаря этому оборудованию авто может самостоятельно удерживать полосу движения.

Также Tesla предлагает для своих электромобилей опциональный пакет Enhanced Autopilot. Он позволяет автомобилю автономно ездить по дорогам, а также самостоятельно менять полосу движения.

Пакет автономного вождения (FSD) и вовсе позволяет электромобилю самостоятельно принимать решение в зависимости от дорожных знаков на дороге. Именно эта функция вызвала больше всего споров у экспертов.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Tesla Cybertruck наконец поступит в производство с конца августа нынешнего года.