Volkswagen сильно сократит свою линейку: от каких моделей откажутся

Volkswagen планирует достичь увеличения прибыли до 10 млрд евро к 2026 году. В рамках этой стратегии бренд избавится от нескольких моделей, которые не пользуются достаточным спросом.

Volkswagen планирует увеличить свои доходы за счет прекращения производства некоторых моделей. Также для многих авто будет предложено намного меньше опций. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Новая стратегия Volkswagen подразумевает сокращение производства автомобилей, которые не приносят достаточно прибыли. Бренд хочет уделить приоритетное внимание росту доходов для поддержки своих инвестиций в технологии будущего.

Модель Volkswagen Arteon будет снята с производства, так как этот автомобиль входит в узкий сегмент. Такую же участь ждет и Volkswagen Passat, который будет заменен электромобилем ID.7.

Volkswagen планирует достичь рентабельности продаж на уровне 6,5% и увеличения прибыли до 10 миллиардов евро к 2026 году. В рамках этих планов производство многих моделей с ДВС находится под вопросом.

Также для снижения затрат новые автомобили Volkswagen получат гораздо меньше опций. Например, для электромобиля ID.7 будет предусмотрено на 99% меньше опций, чем для модели Golf.

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Эта стратегия начнет действовать уже с октября 2023 года. Покупатели ощутят изменения примерно с 2024 года.

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