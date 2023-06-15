Быстрее Bugatti Veyron: представлен самый мощный седан Audi (видео)

Этот заряженный седан Audi RS6 построен в единственном экземпляре и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Под капотом расположен 854-сильный двигатель, а максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Тюнинг-ателье Ado X Performance построило уникальный Audi RS6 в кузове седан. Разгон до сотни занимает меньше времени, чем у гиперкара Bugatti Veyron. Видео опубликовали на YouTube-канале Auditography.

Заряженный Audi RS6 предлагается только в кузове универсал. В Ado X Performance решили исправить это и сделать автомобиль еще быстрее.

Этот Audi RS6 покрашен в голубой цвет Cristal Blue. Он построен в единственном экземпляре на базе Audi A6 и получил обвес от заряженной версии RS6.

На автомобиль установили подвеску KW и 22-дюймовые колесные диски BBS. На крышке багажника появился компактный спойлер.

Сзади появился массивный диффузор Фото: Ado X Performance

В интерьере установлены ковшеобразные сиденья. Большая часть салона была позаимствована от Audi RS6, включая спортивный руль.

Интерьер почти полностью повторяет стандартный Audi RS6 Фото: Ado X Performance

Стандартный Audi RS6 оснащается 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Отдачу этого седана увеличили до 854 сил и 1123 Нм крутящего момента.

Седан весит 1880 кг, что на 195 кг меньше стандартного универсала. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды. Отметим, что 1001-сильный гиперкар Bugatti Veyron выполняет это упражнение за 2,5 секунды.

Ранее Фокус писал, что Audi представила обновленные модели A6 и A7 2023 года.