Свежий дизайн и улучшенное оснащение: представлены новые Audi A6 и A7 2023 (фото)

Audi A6 и A7 2023 года получили некоторые изменения в экстерьере и обновленный интерьер. Новый Audi A6 доступен по цене от 57 690 долларов, а Audi A7 — от 68 090 долларов.

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Audi представила обновленные модели A6 и A7 2023 года. Оба авто получили множество улучшений, включая дизайн, интерьере и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте бренда.

Самыми заметными изменениями снаружи стали обновленная решетка радиатора Audi Singleframe и модернизированные бампера. Сзади появились новые диффузоры.

Спереди появилась обновленная решетка Audi Singleframe Фото: Audi Оба авто получили новые бампера Фото: Audi

Также для моделей 2023 года будут доступны новые цвета экстерьера. Всего в палитру включены 12 оттенков, среди которых два новых — Arcona White и Madeira Brown Metallic.

Для Audi A6 и A7 доступны два новых цвета кузова Фото: Audi Базовая комплектация автомобилей была расширена Фото: Audi

В базовую комплектацию войдут 17-дюймовые (для A6) и 19-дюймовые (для A7) колесные диски. Самые дорогие диски имеют размер 21 дюйм.

Теперь покупателям на выбор буду доступны только три варианта отделки интерьера. В базовую комплектацию войдет отделка салона Basis, а за Advanced и S Line придется доплатить. Они выполнены из ткани, кожи, алюминия и дерева, в зависимости от модификации.

В стандартную комплектацию для Audi A6 и A7 2023 года входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Помимо этого за парковочный ассистент также не нужно доплачивать.

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Новый Audi A6 поступит в продажу в Европе уже до конца недели по цене от 57 690 долларов. За Audi A7 придется заплатить от 68 090 долларов.

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