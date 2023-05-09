Новый спортивный универсал Audi заметили на дорогах до премьеры (фото)

Универсал Audi A5 Avant станет более спортивным преемником модели A4. Все его версии получат гибридные установки.

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В Германии заметили универсал Audi A5. Модель D-класса сейчас проходит испытания и будет презентована до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами Фото: carscoops.com

Новый Audi A5 поступит в продажу с начала 2024 года. Он станет преемником не только нынешнего поколения модели, но и Audi A4 и именно поэтому наряду с лифтбэком Sportback появился и универсал Audi A5 Avant.

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Новый Audi A5 Avant 2024 отличается элегантным обтекаемым дизайном. Во внешнем виде преобладают плавные формы, а заднее стекло наклонено на большой угол и прикрыто спойлером. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами, а дверные ручки теперь утоплены в кузов.

Заднее стекло наклонено на большой угол Фото: carscoops.com

На фото попала заряженная версия Audi S5. Визуально она отличается обвесом и четырьмя выхлопными трубами.

Новый Audi A5 построят на платформе MLB Evo, как и нынешнюю модель. Лифтбэк и универсал будут оснащать бензиновыми и двигательными турбомоторами, дополненными 48-вольными "умеренными" гибридными установками. Также стоит ожидать появления подзаряжаемого гибрида, способного проехать около 100 км на электротяге. Это будет последнее поколение модели с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Audi Q5 третьего поколения рассекречен до премьеры.

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