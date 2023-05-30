Свіжий дизайн та покращене оснащення: представлені нові Audi A6 та A7 2023 (фото)

Audi A6 та A7 2023 року отримали деякі зміни в екстер'єрі та оновлений інтер'єр. Новий Audi A6 доступний за ціною від 57 690 доларів, а Audi A7 — від 68 090 доларів.

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Audi представила оновлені моделі A6 та A7 2023 року. Обидва авто отримали безліч покращень, включаючи дизайн, інтер'єр та розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті бренду.

Найпомітнішими змінами зовні стала оновлена решітка радіатора Audi Singleframe та модернізовані бампери. Позаду з'явилися нові дифузори.

Спереду з'явилася оновлена решітка радіатора Фото: Audi Обидва авто отримали нові бампери Фото: Audi

Також для моделей 2023 року будуть доступні нові кольори екстер'єру. Загалом у палітру включено 12 відтінків, серед яких два нові — Arcona White та Madeira Brown Metallic.

Для Audi A6 і A7 доступні два нові кольори кузова Фото: Audi Базова комплектація автомобілів була розширена Фото: Audi

У базову комплектацію увійдуть 17-дюймові (для A6) та 19-дюймові (для A7) колісні диски. Найдорожчі диски мають розмір 21 дюйм.

Тепер покупцям на вибір будуть доступні лише три варіанти обробки інтер'єру. У базову комплектацію увійде оздоблення салону Basis, а за Advanced та S Line доведеться доплатити. Вони виконані з тканини, шкіри, алюмінію та дерева, залежно від модифікації.

У стандартну комплектацію для Audi A6 та A7 2023 року входить 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Крім цього, за паркувальний асистент також не потрібно доплачувати.

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Новий Audi A6 надійде у продаж у Європі вже до кінця тижня за ціною від 57 690 доларів. За Audi A7 доведеться заплатити від 68 090 доларів.

Раніше Фокус писав, що кросовер Audi Q5 наступного покоління кардинально зміниться зовні та всередині.