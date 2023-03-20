Новий кросовер Audi Q5 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Audi Q5 2024 модельного року отримає нову зовнішність у стилі електромобілів бренду. Очікується поява нових гібридних модифікацій і повністю електричної версії моделі.

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Кросовер Audi Q5 наступного покоління кардинально перетвориться зовні та всередині. Дизайнери показали можливу зовнішність новинки. Про це повідомили на сайті Motor1.

Audi Q5 2024 року модельного року активно тестують на дорогах спільного користування. Кросовер отримає оновлений дизайн у стилі електромобілів бренду.

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Зовнішність моделі стане більш агресивною і сучасною. Спереду встановлять вузькі матричні фари з налаштовуваною анімацією, а решітка радіатора стане більш закругленою.

Попереду з'являться нові вузькі матричні фари Фото: Motor1.com

Силует кросовера також сильно зміниться. Колісні арки вміщуватимуть великі легкосплавні диски розміром до 21 дюйма в топових комплектаціях.

Силует Audi Q5 2024 модельного року відрізнятиметься від сучасної моделі Фото: Motor1.com

В інтер'єрі очікується поява абсолютно нової панелі приладів. Новий Audi Q5 буде використовувати те ж кермо з чотирма спицями, що й моделі Q4 E-Tron і Q8 E-Tron.

Очікується, що в Q5 наступного покоління буде повністю електрична версія, можливо, під назвою Q6 E-Tron. Версії з ДВЗ все ще будуть доступні в модельному ряду.

За чутками, в Audi працюють над створенням зарядженої версії RS Q5, яка стане гібридом, що підключається. Така модифікація може використовувати двигун V6 у парі з електромотором.

Раніше Фокус розповів, що Audi ведуть розробку нового компактного і недорогого електромобіля.